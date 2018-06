!Se revela el “Maloro” le molestan las ordenes de Rogelio Díaz Brown, él quiere hacer su campaña a su estilo y sin Rogelio!

Compartir ! tweet





* El ardor de Rogelio es que el quería ser senador y por eso tanta discordia entre ambos

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y por acá en Hermosillo la capital del calor perdón del estado siguen creciendo muy fuertes los rumores casi comprobados de que el alcalde con licencia de Hermosillo el “Maloro” Acosta anda muy molesto con Rogelio Díaz Brown, inclusive se dice que al grado de no hacerle caso en las ordenes que da el pésimo y malisimo todavía coordinador de la campaña del tristemente celebre también todavía candidato del PRI a la presidencia de la república.

El asunto aquí se torna mas grave porque cada día que va pasando el “Maloro” se distancia mas de las ordenes y la coordinación de Rogelio y es que entre ellos dos el “Maloro” y Rogelio existe una gran disputa porque Rogelio juraba y perjuraba que el seria el candidato a senador por Sonora en formula con su prima hermana Sylvana Beltrones pero por cuestión de presiones y ademas la señora gobernadora no estuvo de acuerdo que Rogelio fuera Senador.

Ella propuso al “Maloro” su incondicional y Manlio a su hija Sylvana y fue así como Rogelio quedo fuera de las senadurias y por eso ahora por mas que quisieron dorar la píldora ante la opinión pública que en el PRI habia unidad esa es la mentira mas grande del mundo, el “Maloro” no puede ver ni en pintura a Rogelio y Rogelio tampoco al “Maloro”, tan así que por eso el “Maloro” se revela y esta haciendo a veces su campaña solo sin Sylvana y Rogelio.

Eso pues esta afectando demasiado al PRI y a todos sus candidatos, sabemos que Sylvana ganara sola, si tiene mucha gente hay que ser honestos pero el “Maloro” no cuenta con tantas simpatías en Sonora, ni en Hermosillo lo quieren ya sabrán en el estado, el “Maloro” desde un principio no estuvo de acuerdo de que Manlio quitara de la coordinación en Sonora de la campaña de Meade a su compadre del alma el diputado federal Ulises Cristopulos, desde ahí empezó el malestar del “Maloro” desde que quitaron a su compadre y nombraron a Rogelio el se

molesto mucho y le dijo a sus mas allegados de campaña hay que aguantar, ni modo dijo asi es esto pero Ulises era mejor que Rogelio.

Y la gran verdad nunca se equivoco el “Maloro”, Rogelio fue todo un gran fracaso todo un gran fiasco en la triste, gris y desabrida campaña de Meade en Sonora, así las cosas amigos lectores el “Maloro” y Rogelio no se pueden ver ni en pintura ni uno ni el otro, pero tienen que seguir durmiendo juntos pero de espalda los dos priistas, así hasta terminar las campañas el día primero de julio, y si no al tiempo amigos lectores.