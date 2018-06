Marea Brava

Compartir ! tweet





* ES TOTALMENTE FALSO la venta y remate de casas por el H. Ayuntamiento de Cajeme, así como se anunció a través de las redes sociales el día de ayer por este municipio. Decenas de familias necesitadas acudieron ayer a Palacio Municipal buscando una respuesta de acuerdo a sus necesidades por una vivienda, siendo estas atendidas por el Presidente Municipal Faustino Félix Chaves y por el secretario del Ayuntamiento Marcelo Calderoni Obregón, quienes le explicaron a los asistentes que esa información había sido difundida por otros timadores similares al FRAUDE COMETIDO de AMPRESON.

* POR OTRO LADO, ANABEL ACOSTA DICE que su compromiso será legislar en materia de salud porque la salud debe ser prioridad para los gobiernos, como Diputada Federal gestionaré recursos extraordinarios para que todos los ciudadanos tengan mejores servicios y oportunidades de salud, al asistir el lunes pasado al Campo 47 y a la comisaría de Providencia, la Candidata de la coalición Todos por México dijo que uno de sus compromisos como legisladora será el acercar servicios médicos de primer nivel a las comunidades más alejadas de la ciudad.

ES TOTALMENTE FALSO la venta y remate de casas por el H. Ayuntamiento de Cajeme, así como se anunció a través de las redes sociales el día de ayer por este municipio. Decenas de familias necesitadas acudieron ayer a Palacio Municipal buscando una respuesta de acuerdo a sus necesidades por una vivienda, siendo estas atendidas por el Presidente Municipal Faustino Félix Chaves y por el secretario del Ayuntamiento Marcelo Calderoni Obregón, quienes le explicaron a los asistentes que esa información había sido difundida por otros timadores similares al FRAUDE COMETIDO de AMPRESON…

Estos fraudeadores están plenamente identificados en algunos estados del país, utilizando SEUDONIMOS para acarrear agua a sus molinos…. PARA EMPEZAR, La ley electoral de Sonora prohíbe a los Gobiernos Estatales y Municipales, promover algunos eventos sociales en obras y mucho menos en ventas y remates de casas. Por ello, el Alcalde dijo ante los medios de comunicación que se tiene un convenio con INFONAVIT EL AÑO PASADO CON CASAS ABANDONADAS, pero esto se hará hasta el año que viene, lo cual no le tocará a él, si no a la otra administración.

A mí me preocupa lo que se anda haciendo con la gente de escasos recursos y por ello, advierte a todos los ciudadanos que no se dejen engañar por este tipo de vividores que lo único que buscan es fraudear a la gente. Añadió que las autoridades correspondientes ya tienen conocimiento para que procedan contra estas personas que falsean información a través de las redes sociales, aprovechándose de las necesidades de la gente… ¡CUIDADO!… HAY QUE IR POR ELLOS……………

A LA EX REGIDORA ANA LIMON, se le vio bien acompañada por el Contador Ricardo Bours Castelo y el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, compartiendo una mesa del restaurante CAFÉ CAFÉ…-Algún plan estratégico compartieron para esta próxima elección y a favor de algún candidato en especial… NO HAY QUE OLVIDAR QUE CUANDO HAY CALMA, HABRA TEMPESTAD……..

AYER DIO CONFERENCIA DEPRENSA LA PERIODISTA LILY TELLES EN EL CAFÉ CAFÉ. Me llamó la atención una visita que realizó en días pasados por rumbos de la colonia más productiva del municipio, (zona norte), en donde se reunió con familias de este sector, a quienes en lugar de exponerles su plan estratégico de trabajo para lograr el triunfo electoral de este 2018, se concretó a narrar la historia de los inicios de su familia por tierras sonorenses. Nada que ver con su compromiso de campaña para el próximo ejercicio electoral al senado de la república. Esto si cayó mal entre algunos asistentes a dicho evento. En todo caso, que mande publicar el libro de las VIVENCIAS DE LOS TELLES GARCIA… DIGO YO………. VOLVIENDO A LA CONFERENCIA DE PRENSA. Ahí se abordó el tema del DISGUSTO QUE TUVO CON LA MESA CANCUN. PRIMERAMENTE les digo a los compañeros asistentes a la conferencia, QUE PERRO NO COME PERRO, pero como suele suceder siempre.

Cada quien acarrea agua a su molino. Ahí, la candidata al senado de la república, la Tellez García, supuestamente dijo que demandaría ministerialmente al Presidente del PRI Estatal Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez, porque presume que los comunicadores que le entrevistaron y la criticaron en la capital del estado, eran enviados de él, pues a todos los tiene en la nómina del partido, a excepto de dos o tres comunicadores… QUE RARO QUE NO LE ENTINDA A LA COMUNICACIÓN LA LILY TELLEZ……….

POR OTRO LADO, ANABEL ACOSTA DICE que su compromiso será legislar en materia de salud porque la salud debe ser prioridad para los gobiernos, como Diputada Federal gestionaré recursos extraordinarios para que todos los ciudadanos tengan mejores servicios y oportunidades de salud, al asistir el lunes pasado al Campo 47 y a la comisaría de Providencia, la Candidata de la coalición Todos por México dijo que uno de sus compromisos como legisladora será el acercar servicios médicos de primer nivel a las comunidades más alejadas de la ciudad……………

DEBATE DEL IEE DEBE SER EN CAJEME, NO EN HERMOSILLO: RODRIGO BOURS, el candidato independiente afirmó que realizar la exposición de ideas y propuestas en la capital sonorense es un acto de incongruencia pues es en este municipio donde habitan los ciudadanos que habrán de votar por alguno de los seis candidatos a la presidencia de Cajeme este primero de julio… PIENSO QUE RODRIGO tiene razón, pero si la ley electoral de Sonora dice es ahí, pues ahí se tiene que hacer…-NI MODO, HAY QUE ENTRARLE.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71