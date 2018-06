Politica Regional

Compartir ! tweet





Proponen Sylvana y Maloro cárcel sin fianza para ladrones..: El nuevo sistema de justicia penal, tiene ventajas, pero también fallas, pone al mismo nivel a la víctima que al delincuente, aseveró Sylvana Beltrones Sánchez, candidata al Senado de la coalición PRI – Partido Verde – Nueva Alianza, quien junto a su compañero de fórmula, Maloro Acosta, propusieron modificaciones legales, que garanticen que los ladrones y agresores de niños y mujeres, lleven su proceso en prisión…. “Sostengo que es necesario adecuar la legislación en términos de prisión preventiva, incluyendo los ilícitos de robo en todas sus modalidades y sé que existen argumentos en contra, pero yo me sostengo en favor de la prisión preventiva, lo que buscamos es acabar con la impunidad”, aseveró la joven legisladora, quien como diputada federal presentó diversas iniciativas… Lleno completo, de vecinos de la Infonavit-Yucujimari, la tarde del lunes en apoyo a la fórmula priista a distintos cargos de elección popular, es mas, también habia gente de pie, luciéndose la lider del sector, Esperanza “Pelancha” Velázquez, tia del amigo Nicolás Campas Romero

En el foro de seguridad con participación de ciudadanos y expertos en diferentes ámbitos llevado a cabo en la capital sonorense, Sylvana Beltrones destacó que estos encuentros, son la vía para construir los acuerdos que se necesitan para avanzar en seguridad. “Si bien es cierto que es tarea de los tres órdenes de gobierno, también necesitamos hacer unión con la sociedad, nosotros no podemos solos”, apuntó.

Se abordaron cuatro mesas de trabajo: Avances y retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Participación Ciudadana, Prevención de Violencia y Delincuencia y, Ciberseguridad, de las cuales surgieron propuestas gracias a la colaboración de expertos y de ciudadanos comprometidos, ah, por separado, quien se ha opuesto terminantemente a esas reformas es el aun diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez.

Entre los participantes estuvo el reconocido abogado Jorge Pesqueira Leal, quien consideró estos espacios de intercambio como valiosos y avaló como viables, las propuestas de la fórmula al Senado de la coalición Todos por México, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, siendo el maestro Pesqueira un buen amigo de un servidor cuando trabajabamos en El Imparcial.

“Las propuestas relacionadas con violencia intrafamiliar, con delitos patrimoniales particularmente el robo, me parece que a grosso modo, son más que pertinentes”, expuso Sylvana, y en mas del reconocido penalista internacional con doctorado en España, en varias ocasiones nos tocó entrevistarlos alla en la ciudad del sol.

Saúl Rojo Valenzuela, moderador de la mesa de trabajo de Participación Ciudadana, manifestó que las propuestas presentadas recogen el sentir de la ciudadanía y atienden las necesidades actuales y sobre todo con vistas a futuro, y agradeció la participación de quienes aportaron en este ejercicio para fortalecer las propuestas.

En el rubro de Prevención de Adicciones y Delincuencia, estuvo el dramaturgo Sergio Galindo, quien resaltó que es la prevención donde se deben invertir esfuerzos y puso sobre la mesa la propuesta de Teatro Comunitario, que impacta al núcleo familiar, por medio del conocimiento y conducción de las emociones, también Galindo un bien amigo de quien esto escribe.

Sylvana Beltrones, candidata a Senadora de PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, se refirió también a la revaloración del delito de violencia y abuso intrafamiliar, el fortalecimiento de la legítima defensa y la formación de un marco jurídico que incluya el combate a los delitos cibernéticos y el uso de tecnología, para la comisión de delitos como narcotráfico y corrupción.

El candidato al Senado, Manuel Ignacio Maloro Acosta, aseguró que promoverá las reformas legislativas al sistema penal acusatorio, que ya entregó en el Congreso de la Unión y que se refiere a todos aquellos temas donde los ciudadanos, no se sienten protegidos por la autoridad, ah, de seguro que esta misma propuesta debe de apoyar en Cajeme Emeterio Ochoa Bazua, candidato a la alcaldia local.

Citó que va por cambios al Artículo 187 para modificar el tema de los acuerdos reparatorios y el artículo 191, referido a la suspensión de proceso, que involucra delitos como abusos de autoridad, cohecho, intimidación, delitos contra la familia, violencia intrafamiliar, lesiones, fraude, despojo y que bajo el nuevo sistema penal, quienes cometen estos delitos tienen oportunidad de evitar la prisión.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en este tema, la seguridad será nuestra bandera y tenemos la voluntad de ir al Senado a levantar la voz a favor de los ciudadanos y no de los delincuentes”, destacó, asi es, asi debe de hablarse, de frente a la delincuencia, pero también de frente ante jefes policiacos y elementos de la tropa que abusan de la “charola” y que en ocasiones están mas bien al servicio de los delincuentes que de los ciudadanos.