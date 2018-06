¡En Sonora crece el repudio generalizado y el rechazo total al candidato del PRI Meade!

Compartir ! tweet





* Culpan Rogelio Díaz Brown por la desastrosa, gris y abandonada campaña en el estado

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y de veras que no es por jorobar en contra del sobrinastro de Beltrones pero en Sonora las cosas andan de lo peor para el candidato del PRI a la presidencia de la república, cada día más crece el rechazo y el repudio generalizado para el pobre candidato Meade, sabemos que no tiene la culpa el pobre de Meade, es el hartazgo de la gente hacia el partido que lo postulo el PRI.

Y por si esto fuera poco en Sonora le nombraron aun coordinador que no es de su gente de confianza y además recibe instrucciones directas de su tío el poderoso político sonorense Don Manlio que es quien realmente encumbró a Rogelio en esa coordinación, e inclusive quitaron a Ulises Cristopulos de esa coordinación, se la dieron a Rogelio Díaz Brown y ha sido un total fracaso en esa tan desolada, triste, gris y abandonada campaña en Sonora y es que es la verdad Rogelio se ha dedicado a que en Sonora gane nomas Sylvana su prima hermana para así quedar bien el con su tío Manlio y también el asegurar su diputación local y ser así el próximo coordinador de los diputados locales del PRI en Sonora para estar en posibilidades del 2021 apoyar a Sylvana Beltrones para la gubernatura próxima así están jugando a ganar, únicamente lo que a ellos les interesa por eso soltaron y les vale si Meade pierda o gane finalmente a ellos les importa nomas lo local en Sonora y la senaduría de Sylvana que en dado caso de que perdiera por votos de todas formas seria senadora por la vía plurinominal.

Y eso pues es lo que quiere Rogelio Díaz Brown, un pésimo coordinador malísimo para atraer votos para Meade, malísimo para llegar acuerdos que pudieran hacerle llegar más gente al candidato, malísimo para promover el voto a favor de Meade en fin malísimo para todo.

Y ahí están las pruebas cuando fue alcalde de Cajeme fue malísimo para administrar dejo al municipio temblando con casi 900 millones de deuda, cuando fue diputado federal no hizo nada por Cajeme, cuando fue diputado local igual nunca hizo nada bueno por su municipio y ahora por órdenes de su tío Manlio será otra vez diputado local.

Así es la política muy cochina pero esperemos que la gente ya abra los ojos, vote y se fije bien por quien aportar su sufragio, porque la verdad ya más de lo mismo ya chole, y como Rogelio ya sabe que su candidato Meade está perdido a él le vale, por eso anda tan tranquilo, a gusto y feliz pues finalmente seguirá mamando de la ubre política por tres años más, porque ya él está asegurado como diputado local para el 2018-2021 y digan que se los dijo un loco pero así es, y si no al tiempo amigos lectores.