¡En Huatabampo Heliodoro Soto se confunde y se cuelga de la popularidad de Sylvana!

* Y argumenta que con los votos de Sylvana ganara él, eso es totalmente falso una cosa es Sylvana la popular y otra cosa Heliodoro el impopular.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y de verdad que el Jr., alcalde con licencia y candidato a diputado local por el 21 distrito electoral Heliodoro Soto, anda demasiado confundido él jura y perjura que con la gente que vote por Sylvana Beltrones con eso ganara él también, porque la gente según el votara por él pero que lejos anda de la realidad este creído y alzado candidato del PRI para variar.

La gente no es tan tonta, claro si votaran por Sylvana Beltrones para la senaduría, pero también saben diferenciar el voto y en Huatabampo ya están hartos de Heliodoro Soto Jr., y por eso no votaran por él y él sabe que no ganara, las grandes mayorías en la tierra de los generales votaran en su contra.

Ahí el “Chavalo” Díaz del PAN está muy fuerte y esa gente votara por el “Chavalo” y no por Heliodoro, porque ellos ya son rivales políticos y la gente quiere más al “Chavalo” que al Jr., creído ese y alzado.

Dicen que todavía no gana y ya se cree diputado mundial, pobre iluso, creído así las cosas amigos en Huatabampo se cuelga de la popularidad de Sylvana Beltrones el candidato a diputadoa local Heliodoro Soto, y si no al tiempo amigos lectores.