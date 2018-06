¡En Sonora denuncian al “Maloro” Acosta por tráfico de influencias y actos de corrupción!

Compartir ! tweet





* El candidato del PRI al senado pago contratos millonarios sin haber terminado las obras en Hermosillo.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora las cosas de por si no andan muy bien las cosas que digamos para el PRI y ahora con esta gran y fuerte demanda que interpuso León García en contra del candidato al senado de la república por el PRI, pues asegura el denunciante que cuenta con las pruebas y elementos necesarios para que puedan procesar hasta penalmente al “Maloro” porque cuando fue presidente municipal no licito las obras y le entrego a la empresa Zero Edificaciones SA de CV un contrato millonario por 25 millones de pesos.

Mismo que pago inmediatamente sin que la empresa haya terminado las obras y por si esto fuera poco al parecer los presupuestos fueron inflados porque la obra lo más que costaba realmente eran 6 millones y aun así el “Maloro” se adelantó y pago 25 millones por adelantado.

Por eso lo demandan, por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y desvió de recursos, así lo declaro públicamente en Hermosillo Sonora el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Hermosillo Carlos León García, pues la verdad todo puede ser porque el “Maloro” sabía que iba ser candidato al senado y pudiera haber echo su transita para juntar dinerito para su candidatura y además de otras transitas también estuvo casi tres años bateando con el sartén por el mango en Hermosillo como presidente municipal, imagínense amigos lectores cuanto $$$$$$$$$, y si no al tiempo amigos lectores.