Marea Brava

Compartir ! tweet





* MILITANTES DEL PRI y ciudadanos de todos los sectores del Estado de Sonora, opinan que Toño Astiazarán, habla por despecho contra el partido que le dio posiciones políticas y poder económico desde el inicio de su registro como militante del PRI. Hasta hoy dice estar seguro que el tricolor ya está en la lona… CREO YO QUE CALLADITO SE VE MAS RESPETABLE. Esto lo digo porque a la gente ya no la engaña ni él, pues todo mundo sabe que él, es COMO EL LOMO DE LA LIEBRE. No debería retar a MANLIO FABIO BELTRONES, utilizando como medio de provocación el trabajo que viene realizando la Lic. Sylvana Beltrones.

* FRAUDEAN A MAS DE 50 FAMILIAS DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. Una líder social que se hace pasar como miembro del partido político del PRI, INDEPENDIENTE, MOVIMIENTO CIUDADANO (MC), PRD Y DEL PAN, anda fraudeando a familias de la colonia Luis Donaldo Colosio, obligándolas a firmar un pagare por $5.500 pesos para la introducción de drenaje a sus domicilios, así como $3.000 pesos para la instalación de materiales que se ocupan al interior de sus casas y otro de $2.500 pesos para la adquisición del medidor que se ocupan por fuera de los domicilios. Primeramente les digo.

Eduardo Flores

MILITANTES DEL PRI y ciudadanos de todos los sectores del Estado de Sonora, opinan que Toño Astiazarán, habla por despecho contra el partido que le dio posiciones políticas y poder económico desde el inicio de su registro como militante del PRI. Hasta hoy dice estar seguro que el tricolor ya está en la lona… CREO YO QUE CALLADITO SE VE MAS RESPETABLE.

Esto lo digo porque a la gente ya no la engaña ni él, pues todo mundo sabe que él, es COMO EL LOMO DE LA LIEBRE. No debería retar a MANLIO FABIO BELTRONES, utilizando como medio de provocación el trabajo que viene realizando la Lic. Sylvana Beltrones, argumentando que Beltrones quiere mantener su poder político en Sonora con la posición política que le está otorgando a su hija Sylvana…… Los políticos del PRI tienen espíritu de compañerismo y sociabilidad dentro de su grupo, y es claro que defenderán a sus crías a rajatabla, cuando este sea cuestionado sin culpa por un desertor que patea el PESEBRE…

éste comportamiento no se observa cuando ex priistas ya no pertenecen al grupo; creo y en poco tiempo, Antonio “Toño” Astiazaran, recibirá un supuesto cargo que no le corresponde, porque así como dice de las imposiciones centralistas del PRI, él también fue impuesto por el PAN, quitándole la oportunidad a quien sí con trabajo y esfuerzo se merecía la candidatura del senado de la Republica… A LA GENTE YA NO SE LE ENGAÑA MI TOÑO……………

FRAUDEAN A MAS DE 50 FAMILIAS DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. Una líder social que se hace pasar como miembro del partido político del PRI, INDEPENDIENTE, MOVIMIENTO CIUDADANO (MC), PRD Y DEL PAN, anda fraudeando a familias de la colonia Luis Donaldo Colosio, obligándolas a firmar un pagare por $5.500 pesos para la introducción de drenaje a sus domicilios, así como $3.000 pesos para la instalación de materiales que se ocupan al interior de sus casas y otro de $2.500 pesos para la adquisición del medidor que se ocupan por fuera de los domicilios.

Primeramente les digo; esta mujer ya debería estar en prisión, pues desde la administración de Manolo Barro Borgaro, se ha dedicado a fraudear agente de escasos recursos a nombre del H. Ayuntamiento de Cajeme, lo cual es totalmente falso, por eso se le debe denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que se inicie una investigación en su contra y se proceda con apego a la ley, de resultar responsable… Esta mujer se hace llamar Socorro Gaxiola.

Cada fin de semana acude a los domicilios de sus víctimas para exigirle pagos de sus actos fraudelentos, lo cual lo hace bajo amenazas y hostigamiento, optando algunas madres de familias afectadas de informar sobre estos hechos a algunos medios de comunicación… CABE HACER MENCION, que también ha fraudeado con las famosas CUNDINAS DE 10 MIL PESOS, y nunca paga una sola cundina. Ya le gustó esta forma de vida y parece que reta a las autoridades ejerciendo el mismo delito contra los más desprotegidos… HOY OOMAPAS hará un llamado a todos los afectados o usuarios interesados en conocer los costos que aplica en estos servicios ya mencionados, los cuales les digo son demasiados altos para su costo real………… URGE SE LE DETENGA…………

OOMAPAS CAPACITA SU PERSONAL…-Con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de la familia, empleados del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOMAPASC) recibieron capacitación sobre drogas y violencia por parte del Instituto Cajemense de la Mujer, como parte de los trabajos coordinados entre la Paramunicipal y el Ayuntamiento… Con el tema “Violencia y adicciones, pareja fatal” a cargo de la Psicóloga Elsa Patricia Padilla y la Licenciada en Trabajo Social María Manríquez, se orientó a más de 100 empleados del Organismo Operador, sobre que es la violencia, como y a quienes afecta esto con el fin de promover e impulsar una mejor convivencia familiar y de pareja… EXCELENTE TRABAJO DE CECYLIA ANTILLON………………

Juntos sociedad y gobierno construiremos un mejor Cajeme: Anabel Acosta… Al asistir a una mesa de diálogo en donde participaron representante de diferentes asociaciones civiles de la localidad, la Candidata a la diputación federal por Cajeme por la coalición Todos por México, Anabel Acosta Islas, reconoció la labor tan importante que realizan estos organismos a través de sus integrantes, ya que en conjunto con el gobierno benefician y facilitan la vida de muchas familias. Dijo que una vez que llegue al Congreso de la Unión, buscará impulsar a estas asociaciones para que dispongan de fondos nacionales e internacionales que actualmente existen y así puedan crecer y seguir beneficiando a quien más lo necesita.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71