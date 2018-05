¡En Etchojoa sigue la gran desbandada de priistas, ahora renuncia al PRI una gran y reconocida líder social la Lic. Ubaldina Vilches y toda su gente, gran boquete para Ubaldo Ibarra!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y donde las cosas cada día andan de lo peor es en Etchojoa, no han podido los líderes del PRI en ese municipio frenar y parar la gran desbandada de priistas que a estado ocasionando la candidatura a chaleco del presidente municipal con licencia Ubaldo Ibarra ahora candidato a diputado local por el 20 distrito.

El asunto es que la Lic. Ubaldina renuncio públicamente y grito a los cuatro vientos que se iba del PRI porque estaba harta de tantas mentiras, de tantas imposiciones a chaleco, de tanto dedazo en el PRI, me hice vieja en el PRI y jamás valoraron mi trabajo, ayude a muchos priistas a encumbrarse y muchos no agradecieron, son ingratos y malagradecidos los priista por eso me voy al PAN a apoyar a todos los candidatos de esa coalición PAN-PRD.

Porque en el PRI nomas caben ellos los dueños los que compran al PRI en cada municipio y son los que mandan, quitan y ponen por encima de la gente, me harte y ahora yo y todo mi equipo nos vamos al PAN, reitero que Ubaldo Ibarra es un político que nadie lo quiere en Etchojoa, pero por dedazo lo impusieron a toda costa y es que así se las gasta el PRI en Etchojoa.

Ahora apoyaremos con todo al señor Benjamín Rivera Rojo candidato del PAN a la presidencia municipal de Etchojoa y estamos seguros ganaremos, porque casi todo Etchojoa está harto del PRI, y si no al tiempo amigos lectores.