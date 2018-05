Politica Regional

Compartir ! tweet





Ser observador electoral es una forma de participación ciudadana para vigilar y exigir que las elecciones sean auténticas, afirma Jesus Nares, presidente de Canaco-Obregon; por lo que se invita a que participen a los ciudadanos en general, iniciativa que merece todo el apoyo de los medios… Los únicos que han apoyado la lucha por el agua son algunos diputados del PRI, pero no ha sido suficiente, sostuvo Abel Castro Grijalva en el anuncio del foro El agua y el futuro de Sonora, a realizarse el 7 de junio en la palapa del Distrito de Riego Río Yaqui… Su gran trabajo politico y social como Senadora durante dos años y medios que siempre la mantuvo en contacto permanente con su base priista y ciudadania en general, le ha estado redituando a Anabel Acosta Islas un gran apoyo dentro de las clases sociales… “Derivado de las propuestas de los ciudadanos de la falta de elementos en la comunidad, es que atenderé este problema de forma inmediata”, manifestó el Candidato Independiente, Rodrigo Bours Castelo

Los únicos que han apoyado la lucha por el agua son algunos diputados del PRI, pero no ha sido suficiente, sostuvo ayer martes en conferencia de prensa Abel Castro Grijalva en el anuncio del foro El agua y el futuro de Sonora, a realizarse el 7 de junio en la palapa del Distrito de Riego Río Yaqui.

El presidente de Alcano afirmó que solo han recibido el apoyo del diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez y en su momento de Rogelio Díaz Brown y a nivel local, los diputados Omar Guillén, Emeterio Ochoa, ha, se le olvidó el apoyo que también a este respecto ha brindado Anabel Acosta Islas.

“Los demás nomás nos dicen ahí estamos, ah como me molesta esa pinche palabrita, pero no están haciendo nada por el valle del Yaqui y sus productores ante el problema del agua”, manifestó el el grandulón del Abelón, quien no hace nada sin que le de linea su jefe Juan Leyva Mendivil.

El dirigente campirano no esconde su molestia por los resultados de la lucha por el agua, que a casi una década, el acueducto sigue operando y se construirá solo una desaladora que en su opinión no la solucionará el problema de abasto.

“No hemos podido siquiera tener un candidato a una diputación o a la alcaldía que sea del Distrito, que digamos este es el candidato de los productores, si acaso ahora un regidor”, lamentó Castro Grijalva. Caray, que poca memoria, que no sabe que el Roger es integrante del Distrito de Riego?

La anterior precisión fue porque el presidente del Distrito de Riego, Antonio Fornés Gastélum, va como regidor en la planilla del candidato priista a la alcaldía de Cajeme, Emeterio Ochoa Bazúa, pero sin merecimiento alguno ese tipejo de Fornés.

También participó Alberto Vizcarra con sus consabidas frases de que “la desalación es la solución” y de que “no hay que repartir lo que no alcanza” aunque no cuestiona la concesión de agua que se otorgó para la expansión de Constellacion Brands.

El activista cuestionó que el tema del agua estuviera ausente en las campañas de este año, pero olvida que en el proceso electoral de 2015, la “línea” fue no tocar el tema del acueducto por estrategia política para no comprometer a la candidata Claudia Pavlovich.

Mientras que en 2012 el PRI capitalizó el descontento por la decisión de construir el acueducto, tres años después sus candidatos hicieron mutis sobre el tema, el cual parece intentan revivir en favor otra vez de sus candidatos con el aval del Distrito de Riego.

Habrá presencia policiaca en comunidades urbanas y rurales. Derivado de las propuestas de los ciudadanos de la falta de elementos en la comunidad, es que atenderé este problema de forma inmediata, así mismo creare la unidad de apoyo a la denuncia con abogados para que las personas se sientan acompañadas en su proceso, manifestó el Candidato Independiente, Rodrigo Bours Castelo.

Destacó que la impunidad se debe a la falta de eficiencia y complicidades, pero fundamentalmente pasa porque solo un dos por ciento de la población denuncia los delitos cometidos en su contra y el 98 % queda sin registro, por ello el ladrón o malviviente sigue delinquiendo porque no existe denuncia; ante ello se espera que la gente deje de tener miedo y denuncie explicó.

Mencionó que en Cajeme “vamos a tener seguimiento de las denuncias de la sociedad pues estaremos con ellos todo el trámite para la integración de la carpeta de investigación, para eso tengo proyectado la Unidad de Apoyo a la Denuncia, especializado con el objetivo de ayudar al ciudadano ofendido con el acompañamiento de un abogado el cual presentará la denuncia por delitos de oficio, este mismo apoyará dando seguimiento al caso para el desahogo de pruebas”.

Precisó que las unidades de apoyo a la denuncia ciudadana, estarán presentes con cada uno de los regidores, en palacio municipal y en seguridad pública, logrando Rodrigo mucho apoyo en los distintos puntos poblacionales tanto del casco urbano como rural, como lo son Esperanza y Cócorit, donde el Chito Zamora le está respondiendo con crecez.

“En mi proyecto tengo definido que la seguridad sea más eficientes y acabemos todos poniendo un granito de arena para vivir más seguros en nuestra ciudad, se trabajará fuertemente en el rubro de la presencia policíaca en las comunidades rurales y urbanas, atendiendo la profesionalización de policías y el equipamiento adecuado de las unidades que atienden los llamados”.

La capacitación de los policías en el campo de criminalística y la profesionalización de ellos en todos los rubros incluyendo la denuncia, serán fundamentales para llevar a cabo un buen trabajo policiaco, expresó Rodrigo Bours, pero bueno, de llegar a la Presidencia Municipal deberá luchar contra el enorme pulpo de corrupción en los mandos medios policiacos.

Invita CANACO a participar como Observador Electoral. Ser observadores electorales es una forma de participación ciudadana para vigilar y exigir que las elecciones sean auténticas; por lo que se invita a que participen a los ciudadanos en general, que estén interesados en conocer el desarrollo y actividades que se realizan previo y durante las elecciones.

Los requisitos para participar son: Ser Ciudadano mexicano, no pertenecer a ningún partido político, llenar solicitud de acreditación, 2 fotografías tamaño infantil, copia de credencial para votar y llevar una capacitación previa; la fecha límite para registrarse es hasta el 31 de mayo.

A cada observador se le entregará su gafete de acreditado una vez tomada la capacitación.

El Observador no puede intervenir ni hacer proselitismo o declarar tendencias de resultados pero podrá vigilar todas las etapas del proceso electoral antes, durante y después de la jornada; por lo que podrá observar los actos tales como la preparación e instalación de la casilla, votación, conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y cómputo, integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral, y la publicación de resultados y clausura de la casilla.