¡En Cajeme lideres sociales piden investigar al Pollo Castelo!

* ¿Donde quedaron tantos millones que bajó en proyectos productivos, y la fabrica de queso, tanto ganado lechero, tantos millones que bajó de fondos perdidos, donde quedaron?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y el que también no las trae todas consigo es el seudo líder y según el un gran líder social del Valle del Yaqui el ahora candidato de MORENA a la diputación local por Cajeme “El Pollo” Castelo, un seudo líder panista que lo arropo tanto su gran amigo Guillermo Padrés con quien también fue candidato por cierto y perdió.

El asunto es que el “Pollo” cuando le vio las ancas al otro “Pollo” arranco y abandono el barco panista ya que su jefe Guillermo Padrés esta en la cárcel y pues ha de haber dicho patas pa’cuando son y ahora enfundado en el partido de MORENA pues quiere volver a impactar a la gente que la gran verdad la gente ya no le cree nada, tan así que ya ni sus propios amigos y líderes que lo encumbraron en aquel tiempo ahora ellos mismos lo están poniendo y dando santo y seña de todas las cosas que hizo y de tantos miles de millones de pesos que bajó en proyectos productivos como la quesera, como tanto ganado que compraron las agrupaciones que él constituía para bajar proyectos productivos de fondos perdidos entre otras muchísimas tranzas que hizo.

Por ello ahora varios líderes que anduvieron con el que saben como esta todo el teje y maneje piden al gobierno federal lo investigue porque quieren saber donde quedaron todas esas propiedades; fabricas de quesos, ganado, terrenos entre otras cosas que al parecer el se quedo con todo, por eso ahora es Don “Pollo” Castelo el millonario del Valle del Yaqui que ahora quiere ser diputado, pero pobre iluso el sabe que su contrincante del PRI Omar Guillen se lo llevara de calle, Omar tiene mucha gente y el “Pollo” no tiene nada que hacer ahí.

Así que se le augura una gran derrota al seudo líder social el “Pollo” Castelo y si no al tiempo amigos lectores.