¡En Cajeme Jorge Salazar disque jefe prensa de las candidatas del PRI a diputadas locales bloquea el acceso a ellas, las esconde y blinda demás, Denisse y Brenda son repelentes y poco sensibles afirman cajemenses!

* A las divas de la política cajemense Brenda y Denisse las blinda y esconde Jorge Salazar su jefe de prensa

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En donde las cosas andan de lo peor es en Cajeme con las repelentes y poco sensibles de las candidatas del PRI a las diputaciones locales Brenda y Denisse, por si esto fuera poco aparte de las pocas posibilidades que tienen de ganar ya que esta muy claro y a la vista que la gente esta muy harta del PRI.

Hay un hartazgo social no nomas en Cajeme y todavía mandan este tipo de candidatas antisociales poco sensibles repelentes, no atienden a la gente, nunca contestan sus teléfonos siempre están ocupadas o están en reuniones y siempre ponen por enfrente al otro bueno para nada del disque jefe de prensa de ellas un mentado Jorge Salazar que para empezar ni en su casa lo conocen y para colmo de males de las repelentes candidatas este individuo que se dice especialista en periodismo bloquea y las blinda de todo aquel quiera acercarse a las divas de la política cajemense.

Y por ende pues provoca el enojo y el encono entre quienes quieren entrevistarse con las divas cajemenses, sentimos que andan muy airadas, alguien las recomendo mal les faltan buenos asesores a estas pobres e ilusas candidatas.

Ellas han de pensar que el PRI es la ultima coca cola del desierto y según ellas no necesitan a nadie para ganar, se creen las divinas garzas no tientan ni el suelo, alguien les dijo que ya son diputadas porque así se conducen ya con mucho poder con mucho fuero y su jefe de prensa pues otro peor que ellas se cree jefe de prensa de Peña Nieto, pobre iluso lo bueno que ya faltan pocos días para que se les caiga la corona y pierdan en las urnas. Haber que harán después las divas de la política cajemense y su flamante super jefe de prensa Don Jorge Salazar, y si no al tiempo amigos lectores.