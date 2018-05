Marea Brava

Compartir ! tweet





* Candidato a Diputado Local por el INDEPENDIENTE viola Ley Electoral de Sonora… Ningún candidato debe promocionarse en edificios públicos, mucho menos distribuir propaganda electoral. Quien lo haga que se atenga a las consecuencias. Pero esto le vale MADRE a Andrés Márquez, él llegó acompañado de todo su equipo de trabajo y se introdujo como si PEDRO llegara a su casa. No sé qué le pasó?, pero de lo que si estoy seguro, es de que cometió un delito electoral al distribuir su propaganda al interior de este edificio público.

* OTRO QUE ES UN FRACASO, ES el Presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Rafael Delgadillo Barbosa. Hasta su propia gente vislumbra una derrota fatal, ya que se pronostica que ninguna regiduría podrán ganar en este próximo proceso electoral del 2018. Este partido ya se parece al PT. Esta más solo que nunca. Parece que pasaron los APACHES por sus oficinas. La renuncia en masa de toda su militancia panista, dejará una historia para recordar por siempre, pues los militantes de este partido azul, se volvieron PRIISTAS, MORENOS y MC.

Quien lo haga que se atenga a las consecuencias. Pero esto le vale MADRE a Andrés Márquez, El llegó acompañado de todo su equipo de trabajo y se introdujo como si PEDRO llegara a su casa. No sé qué le pasó?, pero de lo que si estoy seguro, es de que cometió un delito electoral al distribuir su propaganda al interior de este edificio público, el cual es manejado por la administración pública del H. Ayuntamiento de Cajeme…

Según la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado del Artículo 218, nadie debe realizar actos de campaña al interior de estos espacios públicos porque podrían tener consecuencias en un futuro ante la FEPADE, ya que está plenamente prohibido hacer este tipo de eventos en oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos, porque no se puede distribuir propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral…

Hasta su propia gente vislumbra una derrota fatal, ya que se pronostica que ninguna regiduría podrán ganar en este próximo proceso electoral del 2018. Este partido ya se parece al PT. Esta más solo que nunca. Parece que pasaron los APACHES por sus oficinas. La renuncia en masa de toda su militancia panista, dejará una historia para recordar por siempre, pues los militantes de este partido azul, se volvieron PRIISTAS, MORENOS y MC, lo cual está más claro que el agua de Oomapas… HASTA SUS REGIDORES opinan que no habrá nada para nadie en este proceso electoral de este primero de julio…

ESTO ES PARA TODOS LOS CANDIDATOS… las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo de carácter electoral… ¡CUIDADO!……………………..

CON ANABEL ACOSTA las familias de Cajeme no están solas. Quienes vivimos en esta ciudad sabemos que para que éste luzca aún más, se requiere de infraestructura y servicios de calidad, por eso, desde el Congreso de la Unión gestionaré recursos extraordinarios para que nuestro municipio mejore.

La Candidata a la diputación federal por la coalición Todos por México se reunió este domingo pasado con vecinos de la colonia México, a quienes dio a conocer el proyecto y las propuestas con las que trabajará en la Cámara de Diputados para bien de las familias de Cajeme… Esta gran mujer ya trae todo preparado una vez logre el triunfo electoral de este primero de julio, pues conoce el desgaste que vive este municipio y para poder salir al paso y para atender sus necesidades se requiere de mayores recursos y esos los encontrará Anabel Acosta, cuando se le haga entrega de la constancia de mayoría como Diputada Federal.

