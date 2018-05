Compartir ! tweet





La tendencia del crecimiento en la generación de empleos se ha consolidado en Cajeme, pues desde septiembre de 2015 a la fecha, según estadísticas de los derechohabientes registrados ante el IMMS, ha habido un crecimiento de más de 11 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, asi que a ver qué dicen los “contreras” o negativos.

Según cifras del IMSS, se han generado 11 mil 175 empleos en lo que va de la administración municipal, repunte que ha sido notorio durante los primeros tres meses de 2018, ya que al cierre de abril se registraron 4 mil 271 nuevos trabajadores asegurados, sin duda alguna, es esta la mejor noticia del presente año.

El comportamiento en el crecimiento de empleos, a partir de 2016 ha sido constante, cerrando ese año con 105 mil 411 trabajadores registrados, asi, Politica Regional también a venido cotejando estas datos en nuestras fuentes del sector privados y los datos del IMSS, Inegi, la Secretaria de Economia Estatal y su contraparte municipal.

En el 2017, el comportamiento mantuvo el crecimiento, llegando a registrar, hasta noviembre de ese año, a109 mil 421derechoabientes del IMSS, cifra que en abril de 2018 alcanzó los 111 mil 857 empleados afiliados.

“Según las gráficas del propio IMSS, las curvas y las barras demuestran que hay estacionalidad en la generación de empleos, pues hay meses que registran más que otros, pero la tendencia siempre va a la alza”, señaló el Secretario de Desarrollo Económico en Cajeme, Raúl Montes Elizondo.

Añadió que en la actual administración municipal, gracias al establecimiento de políticas públicas que facilitan la inversión y brindan oportunidades para el desarrollo del municipio, aunado a una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía, en Cajeme se ha logrado generar alrededor de 11 mil nuevos empleos.

El Director General del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (COPRECO), Francisco Obregón Elizondo, expresó que la generación de empleos en Cajeme se da como resultado del trabajo que se realiza en la retención de empresas, la expansión de empresas ya establecidas y la promoción para la llegada de nuevos consorcios al municipio.

“Para facilitar la generación de más empleos y mejor remunerados, COPRECO ha coadyuvado para el establecimiento de nuevas empresas en los rubros de manufactura, tecnología de la información y en breve un nuevo proyecto del giro aeroespacial; además de la ampliación de la conectividad área en Cajeme”, agregó Francisco Obregón.

Por su parte, el Presidente Municipal, Faustino Félix Chávez, manifestó que en esta administración se ha logrado establecer políticas públicas que no sólo buscan atraer inversión foránea, sino incentivar a las empresas ya establecida en Cajeme para ayudarles a crecer.

Bueno, también hay que encomiar el trabajo del INAES que en Sonora representa el Ingeniero Manuel Murue Sabag, con su importante apoyo a la creación y fortalecimiento de pequeñas empresas, sobre todo agropecuarias y de corte familiar, sin duda alguna, una de las mejores acciones del Gobierno Federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto en la materia.

“Cuando llegamos, nos encontramos con una empresa que estaba a punto de cerrar sus operaciones en la localidad y nos acercamos para ver cuáles eran sus requerimientos y les apoyamos para que encontraran solución a sus necesidades y hoy, no sólo confirma su permanencia, sino que anuncia que incrementará en más de 800 plazas sus operaciones”, dijo el Alcalde Félix Chávez.

Agregó, que se han enfocado a ser facilitadores a través de la simplificación administrativa y se establecieron mecanismos, como la Oficina Virtual Catastral, que permiten reducir los tiempos de tramitología y con ello acelerar la dinámica económica local.

“El Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón también ha sido un acierto, pues ha permitido que los propios sectores productivos, junto con la academia, definan el destino del desarrollo económico de la localidad, planteando estrategias de promoción e invirtiendo en estudios que den certeza a la factibilidad de los proyectos que están impulsando”, señaló el Presidente Municipal.

Ya en asuntos politicos-electorales, pero sin desviarmos, la ventaja es que se cuenta con tres candidatos que le entienden muy bien a esto del desarrollo económico como Rodrigo Bours Castelo, Gustavo Almada Bórquez y Emeterio Ochoa Bazua, y aunque en el caso de Sergio Pablos Mariscal su fuerte no es el desarrollo empresarial, su paso por la dirección del Itesca le favoreció entablar relaciones con empresas locales y regionales.

Por el lado legislativo se cuenta con la experiencia de la ex senadora y candidata a Diputada Federal, Anabel Acosta Islas, quien como Senadora logró contactar con medios empresariales nacionales promoviendo visitas a Cajeme en favor del desarrollo económico, y, sin duda alguna, esto lo habrá de reforzar dada la absoluta seguridad de triunfo en las comicios, como también impulsó los proyectos de microempresas y lo seguirá haciendo ya como Diputada Federal.