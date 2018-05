Marea Brava

Compartir ! tweet





* SALEN HOMBRES Y MUJERES a las calles para provocar a candidatos que realizan su labor de proselitismo electoral en Cajeme. Déjenme les digo, es lamentable que mujeres mal intencionadas se presten para este tipo de acciones. El respeto se lo debe ganar todo ciudadano; no importa su género. Lo que importa, es que no deben prestarse a este juego perverso de algunos políticos reprimidos que buscan imponerse a como dé lugar en las preferencias electorales, ordenando la provocación en algunos candidatos.

* LE HACE FALTA ASESORES AL CANDIDATO DE MORENA EL CAJEME…..Por realizar actos de proselitismo electoral en lugares públicos no permitidos por la ley electoral de Sonora, Sergio Pablos Mariscal, podría perder su candidatura a la alcaldía por Cajeme, en caso de que el resto de los partidos políticos que participan en este proceso le denuncien su violación ante la ley electoral de Sonora. LOS PEJEZOMBIS, deben prepararse o instruirse bien antes de realizar visitas de campañas a lugares no permitidos por la Ley Electoral de Sonora.

Eduardo Flores

Tal fue el caso del candidato del PRI, Lic. Emeterio Ochoa Bazua, quien fue provocado de una manera vergonzosa por una mujer al término del DEBATE que se dio en la ULSA. Esta señora esperaba una reacción agresiva de parte de Ochoa Bazua, pero éste se concretó a retirarse tranquilamente como si nada hubiera pasado. Este tipo de acciones, traen claro mensaje de algunos candidatos que se sienten débiles en las preferencias electorales ante sus oponentes y por eso utilizan el golpeteo de la provocación, pero, AQUÍ NO LES RESULTO…… HAY TEMOR POR LA PREFERENCIA DEL CANDIDATO DEL PRI A LA ALCALDIA DE CAJEME.

Por cierto el día de ayer, el candidato priista, realizó un recorrido por las instalaciones de la Central Camionera, acompañado por la candidata al Distrito 06 Federal del mismo partido, Lic. Anabel Acosta Islas, quienes en su recorrido, intercambiaron ideas y opiniones con la base trabajadora del lugar, comprometiéndose por separado los candidatos a trabajar de la mano desde la trinchera de cada quien en beneficio de la ciudadanía cajemense. Les informo amigos lectores, que en este lugar, también se presentó gritando palabras altisonantes en contra de los candidatos del PRI, a lo que el candidato del tricolor, reconoció que hay molestia entre la gente y hay que entenderla y hay que reconocer que hay mucho por hacer, por eso traemos un proyecto viable para toda la gente, en cual todos vamos a ganar en UNIDAD… Y HAY QUE PRIVILEGIAR LA UNIDAD………..

LE HACE FALTA ASESORES AL CANDIDATO DE MORENA EL CAJEME…..Por realizar actos de proselitismo electoral en lugares públicos no permitidos por la ley electoral de Sonora, Sergio Pablos Mariscal, podría perder su candidatura a la alcaldía por Cajeme, en caso de que el resto de los partidos políticos que participan en este proceso le denuncien su violación ante la ley electoral de Sonora. LOS PEJEZOMBIS, deben prepararse o instruirse bien antes de realizar visitas de campañas a lugares no permitidos por la Ley Electoral de Sonora. Ahora deberán enfrentar las consecuencias que conlleva violar el Artículo 218.

De seguro los interesados ya se andan documentando con todo para presentar la denuncia correspondiente contra Pablos Mariscal. Por eso digo les hace falta quien esté al pendiente de que no se cometan este tipo de errores. Con el más mínimo movimiento en el juego de EL AJEDREZ, se pierde todo en un segundo y creo, esto le pasará a los de MORENA; se quedarán sin candidato. O más bien dicho, se la impugnarán y el que más se le acerque en números de votos, podrá ser EL GANADOR DE ESTA ELECCION………..

LA VOCERA DE PRENSA DE GUSTAVO ALMADA, Ilda Lila Camacho, hace pregunta incomoda a Emeterio Ochoa Bazua en el DEBATE de la ULSA. Antes del encuentro de los seis candidatos, se ofreció una conferencia de prensa, donde la supuesta empleada de una TELEVISORA LOCAL, la hizo de juez y parte en esta conferencia, cosa que molestó a varios reporteros de los diversos medios de comunicación al solicitar la palabra a nombre de una empresa en la cual YA NO LABORA, Y si sigue así, interviniendo en favor de su JEFE GUSTAVO, podrían demandarla por usurpación de funciones, pues trascendió que desde mucho tiempo dejó de prestar su servicio como comunicadora a esta empresa televisiva… DEDICATE A LO TUYO, que de lo demás se encargan los reporteros ILDA LILA……..

RODRIGO BOURS CASTELO, candidato INDEPENDIENTE a la alcaldía de Cajeme, el día de ayer, realizó un recorrido en bicicleta por las calles de la colonia Miravalle, junto a su candidato al Distrito 06 Federal Terencio Valenzuela, entre otros colaboradores y ciudadanía en general que creen en su nuevo modelo de gobierno que trae para servir a todos los sectores que componen la sociedad en general de Cajeme.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO