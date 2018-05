Al ritmo que llevan dudamos que concluyan en agosto, sostuvo

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, mayo 20 de 2018.- Con un llamado a intensificar los trabajos de reconstrucción y modernización de la carretera 4 carriles, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dijo que de otra forma no se ve cómo pueda cumplir la SCT con el compromiso de entregarla en agosto.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las empresas constructoras responsables de esta obra, dijo, deberán tomar las medidas pertinentes para agilizar los trabajos en los tramos que registran menos avance, como la rúa Magdalena-Nogales.

Entre las medidas a aplicar, expuso, pudiera ser que las compañías constructoras implementen turnos dobles o triples para finalizar en la fecha anunciada el pasado 11 de mayo por Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, en supervisión de la obra.

“Creo que es muy importante que chequen el tramo de Nogales, Magdalena-Nogales, ese tramo yo lo veo que no se está trabajando, no me hace sentido que en agosto termine, a menos que ya metan tres turnos, o yo no sé, pero a ojo de buen cubero no veo cómo”, señaló.

La Gobernadora Pavlovich insistió en que “La Cuatro Carriles” es una obra de suma importancia para los sonorenses y viajeros que transitan por ésta rúa, ya que representa seguridad para ellos y sus familias.

Además, facilita y disminuye el tiempo de traslado, lo cual es de gran ayuda para quienes transportan productos comerciales.

Esta importante obra carretera, en la cual se invierten 20 mil millones de pesos, consta de 652 kilómetros de longitud en ambos sentidos, y registra un avance del 86 por ciento, de acuerdo a la información de la SCT.