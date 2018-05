¡Una campaña ruina sin dinero, es una ruina campaña, competir sin gastos necesarios es un trauma para cualquier candidato, ganar sin apostar nunca se gana!

Compartir ! tweet





* Y si están pensando que con tan solo competir también es triunfo, pues allá ellos

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, finalmente todos los políticos son casi iguales, siempre andan llorando que no traen dinero para las campañas, que su partido no les dio, que ahorita las cosas ya no están como antes, que no hay seguridad de nada, que el efecto López Obrador pudiera ser un gran tsunami y aplastar a todos y que por ese motivo tampoco ellos se animan a meterle dinero de su bolsa.

El asunto aquí se torna cada día más grave para muchos candidatos de diferentes partidos y hasta los independientes, ellos al parecer argumentan que no tienen dinero para pagar a muchos medios de comunicación, y lo que ofrecen pues para muchos es completamente fuera de la realidad, inclusive se puede decir que es irrisorio.

Mantener un medio de comunicación, un periódico por ejemplo es muy caro, los insumos están por las nubes, y eso no lo ven los candidatos andan ya llorando a dos días de empezar lo fuerte de las campañas y ya traen un rosario de lágrimas, una gran lloradera, que andan bien ruinos, que no tienen para pagar a algunos medios, ¿Que pasa?, ¿Que acaso estos señores no sabían que llegados los tiempos ellos eran los candidatos porque ellos así la buscaron y ahora salen muchos de ellos con que no tienen dinero para pagar algunos medios, andan llorando demasiado, parecen sirenas de patrullas en código rojo de llorones.

La gran verdad que mala onda que esto les esté pasando a algunos candidatos llorones, y más allá en Obregón donde es claramente la joya de la corona de Sonora, donde estará muy peleada la contienda, pero si ya empezaron a llorar entonces como harán las campañas, la gente está muy impuesta a que le den en las colonias, en los barrios, en todo porque así son las campañas, hay que dar para ganar el voto popular pero si ya andan de llorones y pensándola demasiado siento que ya están perdidos antes de tiempo sin competir.

O sí con el solo hecho de competir también es triunfo para ellos, pues allá ellos, pero el triunfo es el triunfo y si no aprovechan esta difícilmente tendrán otra oportunidad, pero llorando y sin dinero no llegaran, y si no al tiempo amigo lectores.