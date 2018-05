Politica Regional

Compartir ! tweet





Tras de que 35 empresas y 50 vehículos llevaron a cabo el pasado viernes el gran desfile de la Expo Obregón 2018 por las calles de la ciudad, este jueves 17 a las seis de la tarde será la inauguración de la presente edición, estando todo listo para que el Presidente de la misma, Juan Diego Cota Cota e invitados especiales, como funcionario públicos, corten el tradicional listón de inauguración.

Cabe destacar el intenso trabajo que durante las ultimas semanas, Cota Cota ha venido trabajando en la organización para que todo salga bien como las ultimas ediciones, teniendo la fortuna de contar con un excelente grupo de colaboradores y directivos del propio Patronato, y de hoy hasta el próximos 3 de junio estarán presentándose artistas de tallas regional, nacional e internacional.

La titular del área de mercadotecnia, Licenciada Armenia Troncozo Almada, informó que las entradas serán gratuitas para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, el servicio de sanitarios no tendrá costo alguno y las mujeres solo pagarán 20 pesos los dias jueves, dejando la Expo, cada año, derramas económicas por 30 millones de pesos y, sobre todo, promoviendo el consumo local.

“Quiero invitar a todos los cajemenses y a quienes viven cerca de la ciudad, para que vengan a pasar un tiempo de relax con su familia, creanme que van a estar seguros en Expo Obregón y tengan seguro que se van a divertir”, afirma la reconocida comunicóloga cuyo trato directo y amigable con quienes hacemos periodismo tanto escrito como de radio, tv y portales, también han sido factor importante para el éxito de la Expo.

Mas temprano, ayer mismo, grato encuentro con Susy Aleyda, panista leal de hueso colorado de la meritita Colonia Constitución, en una cafeteria del norte de la Miguel Alemán, muy contenta y motivada porque este domingo arrancará con su campaña de proselitismo por el Distrito XV, apenas de 36 años de edad, siendo pensionada del Hospital General y Licenciada en Trabajo Social, casada y con dos hijos.

Ella fue regidora plurinominal por el PAN durante la administración municipal de Rogelio Diaz Brown, recordándosele por haber logrado bajar 300 apoyos para microempresas familiares y por haber gestionado cuatro viajes a Sinaloa llevando a personas de la tercera edad a atenciones medicas proporcionadas por los famosos “Médicos Voladores” de Estados Unidos, asi que su tarjeta de presentación lo dice todo.

Tanbien por esos rumbos del norte de la ciudad, encuentro-plática con el infatigable Everardo Tapia Urias –Mr. Cruz Roja–, invitando para este sábado a eso de las 4 de la tarde, al arranque de campaña del mutuo amigo, el Maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado –brillante exdirector del Itesca–, en la plaza 18 de Marzo, quien será acompañado por el Licenciado Javier Lamarque Cano, candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 y por Arturo Bours, cadidato a Senador suplente.

En mas de arranques de campaña, el mismo sábado a las 5 de la tarde, en la esquina del Bulevar “Manuel J. Clouthier” y Michoacán, hará lo propio Gustavo Almada Bórquez, abanderado de Movimiento Ciudadano, quien un dia antes, el viernes por la noche, estará en Pueblo Yaqui con su candidata a diputada federal, quien por cierto, en el debate en la Universidad Lasalle, despotricó contra el PAN y el ex gobernador Guillermo Padrés, no hayando Gustavo donde meterse –mejor se fue–.

Y es que Almada, y su misma candidata de la Coalición por México, la joven Verónica Montoya, en sus camisas venian los logos de la Alianza PAN, PRD M.C., y en mas de candidatos o candidatos fallidos, nuestro amigo reportero de la nota roja, Rolando Castañeda Mencias, nos informaba ayer al arribar a esta redacción la ultima travesura del ex campeón mundial de box, Orlando “Siri” Salido, a quien por cierto Alfonso Durazo Montaño, candidato a Senador por Morena, lo quería para candidato a diputado local por el Distrito XV.

En temas muy diferentes, solo familiares y amigos muy cercanos asistieron a la misma por el eterno descanso del reconocido agricultor Héctor Parada Toledo antier martes a las 5 de la tarde en Catedral, siendo cremado su cuerpo, y entre otros que compartieron el dolor de su partida por haber sido un excelente caballero y amigo, están Don Sergio Gastelum de la Vega, Jorge Artee-Elias Calles, Pipo Zubia, Jorge Artee-Elias Calles, los hermanos Jesus, Roberto y Salomón Félix Holguin, Gustavo Ramirez y otros mas.

En paz descanse tan fino caballero y ejemplar padre de familia.