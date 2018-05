Marea Brava

Compartir ! tweet





* CONTINUAN LAS CAMPAÑAS NEGRAS EN REDES SOCIALES Y POR VOLANTEOS. Tal es el caso del candidato a senador por MORENA Alfonso Durazo, quien aparece en un volante como el SEÑOR DE LOS SUELOS. Digo yo, le pusieron así porque aparecen varias de sus propiedades con un valor inimaginable y aparte aparece la fotografía de un Narcotraficante, lo cual hace suponer trabajo en complicidad con este conocido personaje del NARCO…

* OTRO CUARTO BAT, es el Presidente del PRI Cajeme, Andrés Rico Pérez, quien por segunda ocasión llega a la serie del Caribe con las manos llenas de dinero, pues él, es quien surte las despensas desde su abarrotera a costos muy por encima de su costo real… TODO ESTO ES UNA VIL CORRUPCION y siguen operando como si nada pasara. Total que todos están en el AÑO DE HIDALGO… Aunque por pasillos de palacio municipal se dice lo contrario.

Eduardo Flores

Digo yo, le pusieron así porque aparecen varias de sus propiedades con un valor inimaginable y aparte aparece la fotografía de un Narcotraficante, lo cual hace suponer trabajo en complicidad con este conocido personaje del NARCO… Y el candidato 06 federal, Larque Cano, lo hace ver como uno de los hombres más honesto de todo el país mexicano. De seguro dirá que son campañas negras de los enemigos de otros partidos políticos, lo cual no descarto, pero tendrá el mismo que aclarar el fondo real de todas esas propiedades que se le adjudican como de su propiedad…

Con esto queda demostrado públicamente que el candidato oficial a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, trae bastante gente en su campaña con un historial más negro que la conciencia del GORDO BOJORQUEZ.

Este último personaje obeso, después de entregar su renuncia como comisario de la comunidad de Esperanza, se pegó como las garrapatas a otro partido político, desde donde dijo, que en el PRI sus supuestos amigos lo abandonaron en el camino por las amenazas vertidas contra un ciudadano de esa comunidad, cosa que aún no acaba, pues tiene que seguir enfrentando a los agentes ministeriales por sus comentarios vertidos a través de un celular, lo cual se ventiló por las redes sociales, haciéndolo ver como si tuviera conexión con mentes maquiavélicas del crimen organizado, porque juró hacer pedazos a quien le hizo la vida pesada desde que asumió el mando como COMISARIO DE ESPERANZA… YA VEREMOS QUE PASARA…………….

SE ACERCA EL FINAL y los cubículos de los regidores de los diferentes partidos políticos que ocupan un espacio en CABILDO MUNICIPAL, brillan por su ausencia. O SEA, las últimas 8 quincenas, nada más se presentaran a cobrar porque ahí ya no hay nada para nadie, mucho menos para el pueblo.

El trabajo administrativo está enfocado en entregar números reales del presupuesto que les hace entrega el Estado y la Federación, así como explicar detalladamente en qué y donde lo aplicaron, para transparentar los recursos de ambas entidades les entregó. Lo demás, ES HISTORIA DEL PASADO………….

URGE QUE EL ESTADO Y LA FEDERACION, investiguen a fondo a las cuatro mujeres que manejan de lleno los recursos del pueblo de Cajeme. Ellas son: Guadalupe Chu, Margarita Acosta, una tal Dorys y otra que se hace llamar Blanca. Claro está que con el apoyo del TESORERO Rogelio Bours Luders. Todos ellos, se dice, trabajan a beneficio propio de sus allegados, y claro que nada es de a gratis, pues tienen sus MOCHES por cada ciento de miles que pagan a sus amigos empresarios en diferentes ramas y a otros los dejan en el olvido para que presenten sus demandas ante la instancia que corresponde para que les paguen lo que sé les adeuda. Por eso en día, Palacio Municipal tiene cancelados los créditos por varios negocios que sufren el pago atrasado de facturas, e incluso, se rumora fuertemente, que este grupo de funcionarios públicos de tesorería municipal, incrementan los costos hasta de las escobas a precios inaceptables…

OTRO CUARTO BAT, es el Presidente del PRI Cajeme, Andrés Rico Pérez, quien por segunda ocasión llega a la serie del Caribe con las manos llenas de dinero, pues él, es quien surte las despensas desde su abarrotera a costos muy por encima de su costo real… TODO ESTO ES UNA VIL CORRUPCION y siguen operando como si nada pasara. Total que todos están en el AÑO DE HIDALGO… Aunque por pasillos de palacio municipal se dice lo contrario. Ya mero llegan por ellos…

POR CONFIADOS, LA FISCALIA ANTICORRUPCION, les llegará cuando menos lo esperen, así como le paso a una cajera de la Sub-Agencia Fiscal del Estado, la cual se ubica por calle California y Morelos, hasta donde llegaron los elementos para detenerla ya que estuvo robando por algún tiempo recursos que rebasan los cientos de miles de pesos, propiedad del estado.

Esta mujer, sin darse cuenta que era observada y vigilada desde tiempo atrás, continuo haciéndolo como si nada, hasta que se cumplimentó la orden de aprehensión, esperándole una condena por más de 50 años de prisión en el CERESO LOCAL DE CAJEME… YO DIGO que esta lumbre les llegará también a los de tesorería municipal de Cajeme, pues ya son muchas las que deben y por algo Margarita Acosta, opera desde fuera para no verse involucrada en los actos de corrupción que han cometido contra el erario público de los cajemenses, desde hace muchos años… TODO ES CUESTION DE INVESTIGAR A FONDO…….. LES VOY A PONER EL SANTO de cabeza para que vallan por ellos. POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71