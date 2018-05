Marea Brava

Compartir ! tweet





* ¿Qué irá a pasar?, la PGR, anunció una nueva carpeta de investigación en el caso del ABC. Espero y ahora si caigan los verdaderos culpables de este horrendo crimen que se dio contra 49 niños indefensos, a los cuales sus padres y abogados, buscan por todos los recursos legales llevar a prisión a los verdaderos culpables de esta trágica historia, de la cual ninguna autoridad ha querido desenterrar los verdaderos rostros que están implicados en este horrendo crimen de niños… QUIEN TENGA BRONCA QUE SE AMPARE.

* Es un grave problema para las autoridades la desaparición de personas en este municipio de Cajeme. La Regidora del PAN Sandra Luz Montes de Oca, ayer le tiró con todo a la SSPM, pues presume la protección de algunos elementos policiacos implicados en casos de desaparecidos, entre otros delitos que ameritan la prisión por varios años; Tal es el caso del elemento “El Cristian” y de otro policía de Pueblo Yaqui que ya ha matado a personas y machetea perros por la calle de esta comunidad rural.

Eduardo Flores

BUENOS DIAS, feliz inicio de semana, la actividad periodística a nivel nacional se incrementa a partir del próximo 19 de mayo, cuando inician campaña a nivel local miles de aspirantes a los cabildos y legislatura local… Aquí en Cajeme, ya todos los candidatos de los diferentes partidos políticos preparan sus herramientas para salir a las diferentes colonias del municipio a solicitar el voto ciudadano casa por casa… VEREMOS QUE SUCEDERA……… E

Fíjense nada más, el Registro Nacional de Datos de personas extraviadas, tiene en sus registros a mil 731 personas sin localizar del 2007 al 31 de enero de 2018. ES UNA VERGÜENZA, pero las autoridades deciden mejor callar ante las denuncias públicas de los familiares de las víctimas. Se desconoce si alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno los anda buscando, que si es cierto, es que tenemos el noveno lugar a nivel Nacional de personas desaparecidas… A TODOS NOS PREOCUPA EL SILENCIO DE LAS AUITORIDADES………

POR OTRA PARTE, el Presidente Municipal Faustino Félix Chávez, dio a conocer que algunos de estos casos ya son investigados de fondo por la Fiscalía Anticorrupción, dicha dependencia ya se encarga de armar los rompecabezas, en los cuales algunos elementos de la corporación policiaca, se dice están implicados, así como un Juez calificador, un médico legista, entre otros más que se encuentran en la mira…

LO CURIOSO de los casos, es que no hay videos que les sirvan como máxima defensa a la jefatura de policía. Algunos policías ya están con un pie dentro del CERESO; Queda poco para que finalice esta administración y habrá que exigir a las autoridades agilicen las investigaciones de los desaparecidos, pues hay familias que buscan respuestas y nadie LES DICE NADA……………… EN UNA PALABRA, SONORA ES UN DESASTRE…

Apareció el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez en un evento privado de Rodrigo Bours Castelo, donde a la hora de su presentación, éste muy orgulloso se levantó y grito… ¡ahora soy INDEPENDIENTE!… Hasta yo me impacté y de la impresión me tome hasta una foto con él y Roberto Vargas. De esto quedo evidencia en varias cámaras fotográficas y celulares de los comunicadores, quedando evidenciado ante los presentes, que YA NO PRETENECE A LAS SIGLAS DEL PRI…………

SIEMPRE HE DICHO QUE LOS CUERPOS POLICIACOS, no se deben utilizar como instrumento político para afectar la imagen de algunos candidatos y de algunos militantes que trabajan con la camiseta bien puesta a favor de sus candidatos.

Estos han sufrido en carne propia el atropello de estos servidores públicos.; Que nadie se acuerda del jefe policiaco Isacc Apodaca Lauterio, quien apareció en un video viral agrediendo a una señora de una manera prepotente en defensa del voto a favor de su partido………

LA CORRUPCION ES EL PEOR PROBLEMA DE TODOS; Digo todos, porque todos somos participes de este delito. Nosotros mismos participamos con las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para que este delito siga funcionando con consecuencias fatales contra nosotros mismos. Nos quejamos y somos igual de corruptos que los que nos deben proteger… POR ESO SE DICE… LA CORRUPCION SOMOS TODOS…………………

Por una trayectoria de 20 años, 105 docentes del municipio de Cajeme recibieron reconocimientos y la medalla al mérito por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). En el marco de la celebración del Día del Maestro, el Secretario de Desarrollo Social, Jesús Humberto Saldívar Vargas, en representación del Alcalde Faustino Félix Chávez, reconoció el trabajo que realizan los docentes día a día en los salones de clases, transmitiendo sus conocimientos e inculcando valores y actitudes para formar educandos y futuros profesionistas de bien.

