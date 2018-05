Marea Brava

Compartir ! tweet





* INTEGRANTES DE LA ETNIA YAQUI, hacen responsables a los Cota Tórtola de todos los problemas que se han originado con los yaquis hermanos de Loma de Bacum… Hay intereses políticos de varios YORIS que buscan aterrizar proyectos con los hermanos Tórtolas, los cuales dicen manejar la voluntad económica de todas las tropas yaquis de los 8 pueblos, lo cual no ha sido así, pues el pueblo de Loma de Bacum pide se respete su decisión en torno a algunas obras que se pretenden instalar en perímetros que marcan su territorio.

* ESTABLECER EL TRABAJO MIXTO Y Más oportunidades a jóvenes y madres de familia entre las propuestas de Sylvana Beltrones, pero para las familias de CLASE MEDIA. No sabrán los asesores de los candidatos al senado de la republica del PRI que hay más pobres que ricos. Por ejemplo esto que dice en su boletín informativo: Que este esquema promueve el uso de la tecnología para que las actividades que así lo permitan se puedan realizar desde casa, aprovechando las herramientas tecnológicas para implementar el trabajo y las carreras en línea.

“Tenemos que aprovechar las tecnologías, ¿cuántas no están ya conectadas con internet en su casa?”, agregó, “si puedes dar los mismos resultados desde tu casa, ¡vamos haciéndolo!”… NO TODAS LAS MUJERES TIENEN COMPUTADORAS… No creo que las empleadas de GAMESA, ACOSA, TEXTILERAS, entre otras muchas más, puedan realizar sus jornadas de trabajo desde su domicilio en una computadora, para no abandonar su responsabilidad como jefa de familia con sus hijos… POR ESO DIGO QUE LEGISLARA PARA LAS MUJERES DE CLASE MEDIA… A las demás que dios les ayude…

¡QUE BARBARO!……. FALTAN POCOS DIAS PARA EL ARRANQUE POLITICO ELECTORAL DE TODOS LOS PARTIDOS DE CAJEME. Todos sostienen reuniones estratégicas en lugares privados y muy cerrados para evitar las miradas indiscretas de sus enemigos a vencer… Aquí una cosa queda muy clara; el pueblo se ganará el gobierno que se merece, por eso es importante analizar muy bien a quien o quienes les brindaran el voto ciudadano para lograr un triunfo electoral. Todos dicen ser los mejores para gobernar Cajeme, pero una cosa si es cierta, las mejores protestas de los candidatos son las que decidirán el triunfo electoral de este 1 de julio del 2018…….

QUE ALGUIEN HAGA ALGO… Piden vecinos de las colonias Matías Méndez, Cajeme, Beltrones, entre otras del norte de la ciudad, agilizar el tránsito vehicular de calle Norte y Sufragio Efectivo por las mañanas, ya que el taponeo que implementó la constructora no deja opción para salir de este embotellamiento vehicular… Todos llegan tarde a sus trabajos. Las autoridades… Bien gracias… La Candidata a Diputada Federal por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza, Anabel Acosta Islas gestionara recursos extraordinarios desde el Congreso de la Unión y construirá una agenda legislativa que permita que las mujeres de Cajeme se desarrollen, es uno de los compromisos que asumió ante amas de casa y jefas de familia Por ello otra de sus propuestas es fortalecer el núcleo familiar a través de la mejora de las condiciones laborales de la mujer con igualdad de salarios, dijo.

El que las madres trabajadoras no cuenten con un lugar en donde puedan cuidar de sus hijos durante los horarios laborales es una de las necesidades que más me han expresado, indicó, y por eso una de mis propuestas será el contar con guarderías y estancias nocturnas con horarios extendidos…

EXCELENTE PROPUESTA…………… REALIZA DIRECCION GENERAL DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA, inspección diaria de encendido de aires en camiones urbanos… Amonestación a quienes incumplen con el servicio: Personal de esta Dirección, realiza diariamente operativos de supervisión para verificar que los camiones urbanos cuenten con el servicio de aire acondicionado, aseguró Carlos Morales Buelna… El titular de la DGT indicó que la Ley 149, Artículo 102 Fracción 11 BIS de la Ley General del Transporte para el Estado de Sonora, establece la obligación de que las unidades circulen con el aire acondicionado encendido y en correcto funcionamiento, del 1 de mayo al 30 de septiembre, de lo contrario se aplicará procedimiento de Ley… OJALA PORQUE HACE MUCHO CALOR……………..

DARÁ INICIO LA VEDA EN PRESA ÁLVARO OBREGÓN… A partir del 15 del presente mes dará inicio el periodo de veda de especies acuáticas en la presa Álvaro Obregón (El Oviáchic), la cual tendrá una duración de dos meses, ello por disposición de la Dirección General de Pesca y Acuacultura dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) del Gobierno del Estado… siendo el periodo de prohibición del 15 de mayo al 15 de julio….. HAY QUE TENER CUIDADO GUATEROS SIEMPRE ES ASI.

