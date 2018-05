Establecer el Trabajo Mixto entre las propuestas de Sylvana Beltrones

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora mayo 09 de 2018.- Trabajar no debe significar descuidar la familia, afirmó Sylvana Beltrones, candidata al Senado de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, por eso, dijo, el compromiso de legislar para que se aplique un esquema de trabajo mixto.

La candidata al Senado, Sylvana Beltrones Sánchez, explicó que este esquema promueve el uso de la tecnología para que las actividades que así lo permitan se puedan realizar desde casa.

Sylvana Beltrones, candidata de la coalición Todos por México, mencionó que una de sus propuestas en conjunto con su compañero de fórmula, Maloro Acosta, es aprovechar las herramientas tecnológicas para implementar el trabajo y las carreras en línea.

“Tenemos que aprovechar las tecnologías, ¿cuántas no están ya conectadas con internet en su casa?”, agregó, “si puedes dar los mismos resultados desde tu casa, ¡vamos haciéndolo!”.

Con esto se puede lograr el desarrollo académico y laboral sin necesidad de descuidar las obligaciones en el hogar, destacó la candidata al Senado, Sylvana Beltrones.

En reunión con vecinos de la colonia Solidaridad, de Hermosillo, manifestó su interés por apoyar a los jóvenes, que puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, para así poder aspirar a mejores puestos y mejores salarios.

Sylvana Beltrones, que encabeza la fórmula al Senado PRI – Partido Verde – Nueva Alianza, con Maloro Acosta, enfatizó también en que se deben gestionar mejores pensiones para los adultos mayores, así como servicios de salud de calidad y especializados.

“Entonces garantizar una atención de primer nivel en el sistema de salud, ¡eso es lo justo!”, añadió, “y a mí lo que me da mucho gusto es que estas propuestas las venimos trabajando juntos, porque somos un equipo”.

En este diálogo con la sociedad hermosillense, reiteró la importancia de reformar el sistema de justicia penal, que hoy permite que ladrones tengan derecho a fianza.

En este sentido, aseveró Sylvana Beltrones, es también compromiso legislar para que la violencia intrafamiliar y el robo se consideren delitos graves, y que quienes los cometan se queden en prisión, hasta que les dicten sentencia.

Refrendó su apoyo para que hombres y mujeres adopten una cultura de prevención en tema de salud; para ello, desde el Senado propondrá un día con goce de sueldo para que hombres y mujeres acudan a realizarse estudios de prevención de cáncer.

La señora Lucía Sierra Galaz, vecina de la colonia Solidaridad, agradeció la visita de Sylvana Beltrones y en nombre de los residentes del sector expresó su intención de apoyarlos para que lleguen al Senado.