Marea Brava

Compartir ! tweet





Sylvana Beltrones y Maloro Acosta serán Senadores de la República, afirmó la secretaria general del CEN del PRI, luego de encabezar aqui eventos con mujeres y habitantes de colonias populares… Claudia Ruiz Massieu manifestó que en Sonora ve un PRI fortalecido y con mucho ánimo, lo que genera certeza que se ganarán las elecciones y donde la fórmula al Senado y diputaciones federales mantienen la preferencia electoral, ello a unos días que inicien las campañas de candidatos locales… En el segundo debate de candidatos del Distrito 06 ayer en la Universidad Lasalle Noroeste, un estudiante le preguntó a Javier Lamarque que si porqué en lugar de estar hable y hable ensalzando a AMLO que mejor hable de su plan de trabajo, lo mismo hizo en el primer debate organizado por Meganoticias, donde también recibió criticas… BUEN CALAMBRE.- Un tremendo calambre recibieron los candidatos panistas por la alianza de las fundaciones Beltrones y Ganfer, porque esto mandó una lectura de que esa alianza iba más allá de tener un objetivo meramente social, no faltando quien dijera que Javier Gándara (ayer anduvo por Cd. Obregón) hizo amarres con Beltrones y mandó un mensaje público para que todos lo supieran!

Sylvana Beltrones y Maloro Acosta serán Senadores de la República, afirmó Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del CEN del PRI, luego de encabezar en Ciudad Obregón eventos con mujeres y habitantes de colonias populares.

Claudia Ruiz Massieu manifestó que en Sonora ve un PRI fortalecido y con mucho ánimo, lo que genera certeza que se ganarán las elecciones y donde la fórmula al Senado y diputaciones federales mantienen la preferencia electoral, ello a unos días que inicien las campañas de candidatos locales.

Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, fórmula al Senado de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, agradecieron a Claudia Ruiz Massieu su visita y se comprometieron con ella a seguir trabajando para que el primero de julio se den los resultados que esperan.

En visita por Ciudad Obregón se reunieron con mujeres de este municipio, con quienes compartieron sus propuestas, ya que, “¡este es el tiempo de las mujeres!”, afirmó Sylvana Beltrones, candidata al Senado.

La fórmula al Senado que conforman Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, y la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, coincidieron en que su compromiso para las próximas elecciones es lograr un avance para México.

En Sonora hay rumbo, esto es motivación para seguir trabajando, aseguró Sylvana Beltrones, candidata al Senado de la coalición PRI-Partido Verde- Nueva Alianza.

En reunión con más de mil mujeres de Cajeme, Sylvana Beltrones, candidata a senadora de la coalición Todos por México, destacó la importancia de la participación de las mujeres en el desarrollo de Sonora, y sobre todo de la mano de la gobernadora Claudia Pavlovich.

“Estamos convencidos de que las cosas se están haciendo bien, pero faltan cosas por hacer”, añadió, “Aquí hay rumbo y vamos avanzando bien”.

Maloro Acosta, en su mensaje, llamó a las mujeres reunidas en Ciudad Obregón, a imaginar un México, un Sonora y un Cajeme avanzando juntos.

“Imaginemos un Cajeme con mejores condiciones para las mujeres que trabajan fuera de casa, con guarderías de tiempo completo y horario nocturno, un Cajeme con escuelas de tiempo completo, un México con reformas laborales que les permitan a las mujeres atender su salud de manera preventiva”.

La lucha, dijo, es porque municipios como Cajeme dejen de preocuparse por temas como el bache, el pavimento, que la gobernadora tenga mejores condiciones y eso se logra tocando puertas allá donde se toman las decisiones y dejando el centralismo de lado y cambiándolo por un nuevo federalismo.

Más tarde, en la colonia Las Fuentes de este municipio, se comprometió a luchar junto con toda la fórmula y al lado de José Antonio Meade, con el apoyo de mujeres como Sylvana Beltrones, Anabel Acosta y Claudia Ruiz, por combatir uno de los grandes males de este siglo como son las adicciones.

“Y eso se logra con mayor educación, con escuelas de calidad y mejores espacios públicos y con reformas de fondo, pero realistas, que son las que traemos Sylvana y yo, y por supuesto, José Antonio Meade”.

Allí, pidió a las familias apoyar a los mejores, a quienes han demostrado trabajo, integridad, honestidad y quien encabeza este perfil no es otro que Pepe Meade.

Por otra parte, en el segundo debate de candidatos del Distrito 06 ayer en la Universidad Lasalle Noroeste de esta ciudad, un estudiante le preguntó a Javier Lamarque que porqué en lugar de estar hable y hable ensalzando a AMLO que mejor hable de su plan de trabajo, lo mismo hizo en el primer debate organizado por Meganoticias donde también recibió criticas.

Mientras tanto, esta semana se dieron a conocer un par de encuestas en la capital sonorense, una hecha por la empresa de Televisa, en donde ponen en punta en las preferencias electorales a Ernesto de Lucas Hopkins para laalcaldia capitalina seguido Célida López la candidata de Morena, lo que provocó que en las redes sociales se comenzara a especular que Mirna Rea declinaría su candidatura porque saldría la próxima semana en un tercer lugar.

Antes de que esto agarra vuelo, la candidata panista atajó el rumor y dijo que sigue firme y que no tiene la menor intención de retirarse de la contienda. Se dice que la versión salió del interior del mismo PAN y por eso le dieron cierta validez. Como me la pongan esto no le ayuda nada a la empresaria porque de por sí iniciará en desventaja, con esto la ponen en una posición más complicada.

IGNORADA EN REDES.- Lo que más le debería de preocupar a Mirna Rea es que por el momento ha sido totalmente ignorada en redes sociales, ni siquiera hay memes en su contra como para pensar que la están tomando como una contendiente que tiene posibilidades a diferencia de Célida López a quien traen por la calle de la Amargura esquina con Suplicio, a la señora Rea de López nadie le ha tirado con nada.

Simplemente está en la misma posición que los otros aspirantes como Charly León, Norberto Barraza y José Guadalupe Curiel. Por salud política cuando menos debería salir con algún tema polémico, nomás para que los trolles la tomen en cuenta y le cuelguen algo. Chale. Ya de perdida que hable mal de alguien, nomás que no sea el ya sabes quien o el arzobispo. Lo demás está permitido.

BUEN CALAMBRE.- Y para acabar de amolarla recibió un tremendo calambre con la noticia de que se estaban aliando las fundaciones Beltrones y Ganfer, porque esto mandó una lectura de que esa alianza iba más allá de tener un objetivo meramente social, no faltando quien dijera que Javier Gándara hizo amarres con Manlio Fabio Beltrones y mandó un mensaje público para que todos lo supieran

De ser así, Mirna Rea estaría perdiendo su mejor fortaleza que es el apoyo que le pueda dar Javier Gándara, lo que también fue mensaje para la fórmula al senado que encabeza Toño Astiazarán y Leti Cuesta, que seguramente ya están revisando con detenimiento porque no es cosa de tomar esta noticia a la ligera, ah, por cierto, ayer miercoles se vio tomando cafe en el Valle Grande de aqui de Obregón a Gándara con varias personas, nos dicen, ligadas con el tricolor.

LO LANZAN SIN PARACAIDAS.- Desde este domingo vimos que se armó una estrategia de relanzamiento de José Antonio Meade a fin de que pueda ponerse en la pelea, el problema es que el candidato no se está preparando para esta estrategia ya lo vieron con tropiezos en el programa Tercer Grado de Televisa, en donde tuvo de nuevo la gran oportunidad de deslindarse de a Enrique Peña Nieto, que está totalmente descalificado por los mexicanos, y en lugar de eso salió a darle su respaldo y calificarlo de un presidente honesto.

Lo peor, que también tuvo que salir a defender al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y por otro lado atacó a las figuras corruptas que rodean a Andrés Manuel López Obrador y para terminar de echar a perder el despegue, se le olvidó el nombre del libro que supuestamente escribió y que lanzarán en los próximos días, assí no como ayudarlo al pobre, se nota que lo están lanzando al vacío y sin paracaídas, bueno, Mead es el candidato presidencial mas preparado que necesita México.