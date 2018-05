¡Visita Claudia Ruiz Massieu Cajeme, la Secretaria General del PRI Nacional vino a ver qué está pasando en Obregón, porque tanto desánimo y abandono a la candidatura de Meade!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que de verdad en el PRI Nacional ya se dieron cuenta que en Cajeme priva el desorden el desánimo y el abandono al apoyo y a promover el voto a favor del candidato del PRI a la presidencia de la república, se sabe de muy buenas fuentes que enviaron a Cajeme a la secretaria general del PRI Claudia Ruiz Massieu a que vea ella personalmente que es lo que está pasando en Cajeme porque tanto desorden político, porque el PRI se cayó, porque el PRI está muy por debajo en las preferencias priistas.

Por qué el “Maloro” Acosta no levanta, porque Anabel Acosta no levanta, en fin por qué en Cajeme andan tan mal las cosas para el PRI si antes era un gran ejemplo a nivel nacional, Cajeme era de cepa priista y ahora las cosas andan de lo peor, en Cajeme el PRI está perdido y todavía no compite hasta el 1ro de Julio y ya casi están derrotados, a eso viene la segunda en el mando del PRI nacional a ver realmente que está pasando en Cajeme porque se cayeron todos los candidatos del PRI y porque anda el PRI tan mal en las encuestas.

Pues algo pasara, ¿Rodaran cabezas?, ¿Cambiaran coordinadores?, pues será el sereno pero la jefa del PRI nacional no viene dioquis, y si no al tiempo amigos lectores.