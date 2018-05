Marea Brava

Compartir ! tweet





* ANTONIO Astiazarán y RICARDO Bours, desayunaron ayer en el BIBI… Todos sabemos que Astiazarán lleva sangre priista en sus venas. Y Ricardo también. Aun así la militancia de Toño sea panista, este no olvida con quien puede hacer alianzas politicas desde otra trinchera. ¿Qué estarán tramando estos dos fuertes personajes políticos?. Cuando hay calma, habrá tempestad.

* AYER HUBO PASARELA POLITICA EN CAJEME…. Visitaron Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, candidatos al Senado por PRI, PVEM y Nueva Alianza, y Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria General del CEN del PRI, a Ciudad Obregón, para sostener diálogos y propuestas con Mujeres Cajemenses… Dejenme decirles que este encuentro de mujeres de todos los estratos sociales estuvo por muy concurrida.

Eduardo Flores

AYER HUBO PASARELA POLITICA EN CAJEME…. Visitaron Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, candidatos al Senado por PRI, PVEM y Nueva Alianza, y Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria General del CEN del PRI, a Ciudad Obregón, para sostener diálogos y propuestas con Mujeres Cajemenses… Dejenme decirles que este encuentro de mujeres de todos los estratos sociales estuvo por muy concurrida, donde se escucharon buenos comentarios a favor de los aspirantes a un puesto de elección popular, quienes anteponen que estas campañas no son de partido, sino de propuestas que logren elevar la calidad de vida de las familias cajemenses.

LA DIRECTORA GENERAL DE OOMAPAS, Cecylia Antillon, no se anda por las ramas, pues el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOMAPASC), trabajará de 08:00 AM a 01:00 PM este jueves 10 de mayo, el puro día de las Madres… Así como nuestra hermosas madrecitas necesitan el afecto y cariño familiar de todos sus seres queridos, pues todos necesitamos el servicio de este vital liquido que es el AGUA, y por ello se informó que las sucursales que estarán brindando atención a todos los usuarios son, Villafontana, Ley Jalisco, Mercajeme, Soriana, Tutuli, Walmart y matriz Sinaloa, esto para los usuarios que requieran hacer su pago oportuno, resolver alguna duda o una aclaración administrativa……………………

PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en la reunión Nacional Antisecuestro, para establecer mecanismos estratégicos para el combate al delito de secuestro, el cual es uno de los principales objetivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), razón por la cual personal de esta institución acudió a la “23 Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico Contra el Secuestro”.

Les informo que el titular de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y Vicefiscal de la FGJE, Licenciado Carlos Castillo Ortega, acompañado del Delegado Regional y Coordinador de dicha Unidad Especializada, Licenciado Francisco Javier Dueñas Mercado, atendieron esta convocatoria realizada por la maestra Patricia Bugarin, coordinadora Nacional Antisecuestro. DESDE SU LLEGADA A LA FGJE, el Fiscal Estatal Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena ha sido enfático en que la capacitación no solo fortalece al interior de las instituciones, impacta en los usuarios cuando son empleadas las herramientas y estrategias aprendidas y mejora la percepción creando confianza entre los ciudadanos que más atención demandan de parte de las autoridades del Estado…………..

POR OTRA PARTE LES INFORMO El Secretario de Miguel Pompa Corella Gobierno de Sonora mantiene presencia de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y apoyo de las fuerzas federales en la comunidad Yaqui, para salvaguardar la integridad de sus habitantes, luego de los hechos de violencia suscitados entre sus integrantes. Lamentó que haya un movimiento en redes sociales que desvirtúan los verdaderos hechos del conflicto en Loma de Bacúm lo que genera mayor confusión entre los habitantes de esta localidad… SI YO FUERA SECRETARIO DE GOBIERNO, ya tuviera detenido a todo aquel que utiliza las redes sociales para desvirtuar y enrarecer los problemas sociales que son atendidos en tiempo y forma para evitar hechos violentos como el sucedido anteriormente en Loma de Bacum… YA ESTAN IDENTIFICADOS LOS REVOLTOSOS YAQUIS Y YORIS…….

ANTONIO Astiazarán y RICARDO Bours, desayunaron ayer en el BIBI… Todos sabemos que Astiazarán lleva sangre priista en sus venas. Y Ricardo también. Aun así la militancia de Toño sea panista, este no olvida con quien puede hacer alianzas politicas desde otra trinchera. ¿Qué estarán tramando estos dos fuertes personajes políticos?. Cuando hay calma, habrá tempestad……. Bours Castelo trae varios fierros en la lumbre y nada ni nadie le impedirán que sus sueños se hagan realidad. Estas herramientas serán utilizadas en este próximo proceso electoral a favor de su hermano Rodrigo Bours Castelo y otros los mantendrá templados para el 2021, pues desde ya empieza a trabajar, y dice que él quiere ser el próximo Gobernador de Sonora, después de Claudia Pavlovich Arellano… EL QUE PERSEVERA ALCANZA……

RESCATARÁN ESPACIO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES. AYER se dieron las primeras paladas para la futura edificación de lo que será el Centro del Trabajador de la Construcción en un terreno con superficie de 7 mil 728 metros cuadrados ubicado en un área de equipamiento urbano de la manzana 27 del fraccionamiento Los Ángeles, que fue donado por el Ayuntamiento de Cajeme a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) según acuerdo de Cabildo con fecha del 18 de diciembre de 2017. Este espacio beneficiará a las familias del sector al involucrarlas en actividades productivas, deportivas y ambientales, según el representante en Cajeme de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Javier Enrique Félix García-Alonso. Espero y no sea un edificio más abandonado. Como ustedes saben, todo queda en elefante blanco….. SIEMPRE ES ASI.

POR HOY ES TODO, GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71