!Si los cajemenses quieren explotar por el peligroso gasoducto que atraviesa Obregón alla ellos, por la Loma de Bácum no pasara afirmaron líderes yaquis!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En la Loma de Bácum las cosas están que arden y tope donde tope daremos nuestra vida si es posible peleando, pero no pasara el gasoducto por la Loma de Bácum nosotros los indígenas yaquis no nos explicamos como permitieron las autoridades de Cajeme que el gasoducto atraviese la ciudad, si todos sabemos que es un gran peligro para los habitantes de Obregón, pero si ellos quieren explotar allá ellos sentencio el líder yaqui de la Loma de Bácum.

Ademas le piden a la gobernadora que ya saque las manos de las comunidades yaquis, ella no tiene facultades para reconocer o desconocer a ningún gobernador de la tribu yaqui nosotros con nuestros usos y costumbres los nombramos por consenso y nomas nosotros estamos facultados para reconocer o desconocer a cualquier autoridad yaqui, la gobernadora no tiene capacidad para gobernar, a nosotros en campaña nos prometió muchas cosas y no nos ha cumplido.

Ahí esta el acueducto sigue funcionando no lo paro y otra cosa mas sabiendo que no tenemos agua y las presas están secas autorizo la nueva cervecería constellation brand que sin duda jalara mucha agua y nosotros a veces no tenemos ni para tomar, con Claudia estamos peor que con Padrés afirmo el líder yaqui, la gran verdad la señora gobernadora tiene que cambiar ya al secretario de gobierno, tiene que llegar alguien nuevo que sepa al 100% manejar y conciliar la política interna de Sonora, a como están las cosas en el estado Pompa Corella ya necesita un descanso y unas buenas vacaciones de unos tres años mas pero en otro puesto, en la representación de la gobernadora en México hasta deberían mandar a Pompa.

Y si no las cosas pudieran empeorar en Sonora por falta de un buen encargado de la política interna de Sonora que verdaderamente le cubra las espalda a su jefa y le evite tantos problemas que aquejan a Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.