¡En Cajeme los candidatos del PRI se “cuelgan” de Sylvana Beltrones, su popularidad y aceptación de la gente la quieren aprovechar ellos!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme las cosas andan muy mal para algunos candidatos del PRI como por ejemplo la candidata a diputada federal anda delo peor en las encuestas muy poca aceptación de la gente con muchas carga negativa y muy poca intención del voto a su favor y como Anabel Acosta está mirando que la candidata al senado de la república por Sonora la carismática y buena onda de Sylvana Beltrones si tiene mucho arrastre político, si la quiere la gente, si tiene mucha aceptación y además en la intención del voto sale muy bien la gente opina bien y si votaran por ella.

Y eso pues Anabel lo está aprovechando y colgándose de la popularidad de Sylvana Beltrones para ver si así cuando menos se le pega una acercadita al candidato independiente a diputado federal Terencio Valenzuela, que hablando con la verdad va muy arriba en las encuestas y el pueblo de Cajeme el día de las elecciones se va a desbordar para votar por Terencio Valenzuela, que sin duda dejara en el camino y muy lejos a Anabel Acosta.

Y así también el diputadito ese del PRI ese mentado Omar Guillen tampoco lo quiere la gente, es más ni los de la alianza campesina de noroeste votaran por él aunque sean de ahí sus padrinos políticos y como trae mucha carga negativa Omar Guillen y la gente ya no lo quiere también se anda colgando de la popularidad de Sylvana Beltrones, y pues a haber si así puede volver a repetir como diputado local, pues vivir fuera del presupuesto no se hace dice Omar Guillen, por eso lucha desesperadamente por volver a ser diputado el cheque está muy bien ahí para así seguir viviendo del erario público y mamando del presupuesto del estado.

Así las cosas amigos lectores todos los candidato del PRI en Cajeme se están aprovechando de la gran popularidad política de Sylvana Beltrones y apegada a ella quieren también ganar en las próximas elecciones, la verdad quien sabe porque la gente sabe muy bien diferenciar el voto, por Sylvana si votaran por los demás no creo y si no al tiempo amigos lectores.