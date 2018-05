Politica Regional

Compartir ! tweet





Los trabajadores en Sonora con su esfuerzo contribuyen al crecimiento de la entidad y a generar riquezas, destacó el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, en presencia del dirigente estatal cetemista, Javier Villarreal, con motivo del Día del Trabajo en Hermosillo, reconociendo el compromiso de quienes a diario impulsan el desarrollo del estado… Aqui en Obregón, a eso de las 8:30 se marchó por la No Reelección al Poniente para unirse a otras otras organizaciones gremiales hermanas hacia el centro de la ciudad pasando frente a Palacio desde donde los saludaron el alcalde Faustino Félix y el Secretario del Ayuntamiento, Marcelo Calderoni Obregón… Otra de las sorpresas fue cuando se toparon los candidatos a la Alcaldía, Rodrigo Bours y Emeterio Ochoa, en el momento que el contingente priista-cetemista pasó frente a las oficinas de la constructora Río Yaqui por la MIguel Almán y en el exterior se encontraba el empresario… Los que madrugaron fueron los partidarios de AMLO que se congregan atrás del negocio de Andrés Salas, encargado de conservar la tradición del menudo que se sirvió por más de 40 años en el domicilio de los padres del ex alcalde Francisco Villanueva

Los trabajadores en Sonora con su esfuerzo contribuyen al crecimiento de la entidad y a generar riquezas, destacó el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra en el dia mas importante de la clase trabajadora. El del Dia del Trabajo, el martes 1ro. de Mayo.

En representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el evento de la Confederación Mexicana de Trabajadores en Sonora que dirije Javier Villarreal Gámez, con motivo del Día del Trabajo, el funcionario reconoció el compromiso de quienes a diario impulsan el desarrollo del estado.

“Mi reconocimiento a todos los trabajadores de México y particularmente a los trabajadores de Sonora, con su esfuerzo, con su solidaridad, están haciendo posible el crecimiento del estado de Sonora, están incorporando riqueza”, expresó el titular de la dependencia laboral estatal.

Ante líderes sindicales de la CTM en Sonora, Valenzuela Ibarra manifestó que la mano de obra calificada hace atractivo al estado para que lleguen nuevas inversiones e incremente la competitividad, casualmentre, registrando Sonora aceptable avances en empleo y productividad.

“Con la gran capacitación que tienen los trabajadores es posible que a Sonora estén llegando nuevas inversiones, Sonora es una entidad muy competitiva gracias a la mano de obra capacitada que tienen los obreros de Sonora”, señaló.

El funcionario estatal escuchó las diferentes ponencias de parte de líderes sindicales, sobre derechos laborales y mejores prestaciones, evento realizado en el CUM –Centro de Usos Multiples– ante mas de diez mil trabajadores e invitados especiales, como el delegado estatal del IMSS.

El mismo martes, aqui en Ciudad Obregón, el mitin cetemista fue en su nuevo edifico de la No Reelección al oriente a las 8:00 horas, dando la bienvenida Jaime Gámez Gómez, lider del Sinidicato de Acosa, para luego dar una palabras el Secretario General, Fenando Millán Harrison.

Luegito, a eso de las 8:30 se marchó por la misma No Reelección al Poniente para unirse a otras otras organizaciones gremiales hermanas hacia el centro de la ciudad pasando frente a Palacio Municipal desde los saludaron el alcalde Faustino Félix Chávez y el Secretario del Ayuntamiento, Marcelo Calderoni Obregón

Antes, en el magno mitin, Millán Harrison destacó varios puntos o demandas sentidas de la clase obrera, como la eliminación de impuestos a las horas extras de los trabajadores, también eliminar los impuestos a los pagos de aguinaldos y bonos de productividad, ya que ello les afecta al incrementarse el pago del ISR y al Infonavit.

Reconoce, por otro lado, que se ha logrado la cancelación de alerdedor e cien hipotecas de distintos sindicatos de la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora (CTM).

Ya mas en concreto en el caso del ISR, se solicitó no les cobren impuestos en primas vacacionales y reparto de utilidades, asi como reducir el crédito hipotecario del 12 al 6% y el del Mejoravit, del 16.5% al 10%, demandas que también hizo en Hermosillo Villarreal Gámez en el evento del CUM, habiendo aqui en Obregón participado 22 contingentes cetemistas que representaron 6 mil trabajadores.

Desfile y pasarela electoral del 1 de Mayo, dice Aureliano Rincón en su reseña del martes: “Como cada tres años, el desfile del 1 de Mayo derivó en un desfile electoral, donde las consignas laborales no pasan de ser parte de una escenografía. Fue el de este 2018 una pasarela política, principalmente por la simbiosis del PRI y su CTM”.

Sin embargo, este año fue más evidente la lucha por electorado que marchó por las calles, debido al factor Morena y los candidatos independientes, que le disputan al tricolor este espacio de protesta. Del PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano ni sus luces.

Los que madrugaro fueron los partidarios de AMLO y Morena que se congregan atrás del negocio de cahuamanta y mariscos de Andrés Salas, encargado de conservar la tradición del menudo que se sirvió por más de 40 años en el domicilio de los padres del ex alcalde Francisco Villanueva Salazar.

A las 9 en punto el sindicato del Ayuntamiento de Cajeme encabezó la marcha, seguido de unos 20 contingentes que aglutina a unos 40 sindicatos, además de partidos políticos aliados, que según cálculos oficiales superó a los 10 mil participantes.

En el caminar de la ola humana la presencia de varios candidatos en campaña, como Anabel Acosta que busca ser diputada por el Distrito 06 por Cajeme. Muy cerca, a unos metros, caminan quienes van por una reelección, los aún diputados Brenda Jaime y Omar Guillén.

Pero sin duda quien más le sacó “raja” al desfile- y eso que dice no andar en campaña- es el candidato a la alcaldía de Cajeme, Emeterio Ochoa Bazúa, que se convirtió en un experto en el arte de ponerse y quitarse la camiseta de acuerdo a la circunstancia.

Primero al ponerse la camisa color vino del Sutsac, luego una de color blanco por la CTM y al final se puso la verde del partido ecologista, cuyo contingente lo sacaron del desfile para no estropear la foto panorámica de la central obrera.

Los del partido verde tuvieron que apechugar y tomar la acera, luego de “alguien” les pidió que se hicieran a un lado y continuaron hasta las calles Guerrero y Miguel Alemán, portando en sus camisas el apellido Meade y en otras el nombre de Sylvana.

Otra de las sorpresas fue cuando se toparon los candidatos a la alcaldía, Rodrigo Bours y Emeterio Ochoa, en el momento que el contingente priista-cetemista pasó frente a las oficinas de la constructora Río Yaqui y en el exterior se encontraba el empresario, acercándose Emeterio a saludarlo de junto a Anabel Acosta Islas, candidata al Distrito 06.

Hubo momento de provocación que no pasaron a mayores. En la esquina de Guerrero y 5 de Febrero estaba los simpatizantes de las izquierdas.

Desde ahí, el candidato a la diputación federal, Javier Lamarque, se dirigía a los obreros de los sindicatos de la maquila y del IMSS: “Nosotros sí los vamos a apoyar cuando lleguemos al gobierno, serán eliminadas las reformas que les quitaron derechos”.

El momento más estoico fue cuando el desfile se estacionó frente al comité de campaña de Morena, donde los morenistas intentaron entregar la propaganda a los sindicalizados de la CTM, que fieles a su marca, decían no con un poco o nada de cortesía.