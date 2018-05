Marea Brava

Compartir ! tweet





* MIENTRAS HAYA DIVISION EN LA Etnia Yaqui, el conflicto prevalecerá por siempre… Ya no se sabe a quién creerle por esta desintegración de los hermanos Yaquis. Claro, siempre sacaran a la luz pública a un supuesto culpable, pero mientras las autoridades del Estado no se pongan las pilas, siempre serán el PATITO FEO DE LA PELICULA… Sobre el enfrentamiento armado que se originó entre miembros de la tribu yaqui en Loma de Bácum.

* FUERTES RUMORES EN EL PRI NACIONAL de un posible cambio de candidato para poder lograr el poder en el país este 2018. Se ventilan nombres como el de Carlos Slim por parte del sector empresarial más poderoso de México… ¿ ¿Sera cierto que este poderoso empresario si levantaría al PRI?… Este señor tiene mucho poder económico, pero no político?… Este señor tiene mucho poder económico, pero no político?. Si así lo deciden, pues tendrán que hacerlo antes del día 15 de Mayo..

Eduardo Flores

Sobre el enfrentamiento armado que se originó entre miembros de la tribu yaqui en Loma de Bácum, que provocó un enfrentamiento por el incendio de un cultivo de trigo en terrenos rentados, ya arrojó la primera víctima, la cual se sabe murió a causa de una supuesta pedrada, pero otros dicen fue a causa de un impacto de bala… Aquí solamente las autoridades ministeriales y familiares del fallecido, tienen la última palabra… Hacen responsables a Martin Valencia Cruz, Guadalupe Flores Maldonado y al Profesor Rodrigo Gonzales pidiendo al Gobierno del Estado y la PGR, inicien con las investigaciones pertinentes…….. YA SALDRA LA VERDAD…………

SIGUEN LAS BURLAS CONTRA LOS MEXICANOS. Resulta que en redes sociales se anuncia un mega-bono los senadores de la república y causa coraje entre la gente… Están viendo que MEADE no levanta ni con helio por irregularidades administrativas que han llevado a hundir al país y ahora salen con esto… ES EL AÑO DE HIDALGO………

NINGUN TRABAJADOR del sindicato que usted conozca exigió nada este primero de mayo a las autoridades competentes. Quiere decir que todo está bien entre los trabajadores y la base patronal… ¿O estarán amenazados por sus liderazgos?. Espero y no sea así…..

A NIVEL NACIONAL LA CTM le teme al PEJE, pues existen varias denuncias contra líderes sindicales de otros estados del país quienes a través de videos han sido exhibidos exigiendo cuotas o convenios de trabajo con algunos funcionarios públicos que no aceptan ser parte de estos actos de corrupción, a los cuales la CTM está acostumbrada a imponerse por toda una vida contra nuestros gobernantes, o de lo contrario sacan a marchar a los trabajadores e imponiendo huelgas que trastocan los intereses de los inversionistas.

Estos últimos empresarios demandan a los gobiernos estatales y municipales una mejor atención para sus inversiones, amenazando con retirar sus NAVES si no les arreglan el conflicto, dejando a muchas personas desempleadas por no aceptar las condiciones operativas de la CTM… ESTO ES CIERTO.

Hay muchos videos como evidencia de estos reprobables actos de corrupción de los líderes Nacionales, Estatales y municipales contra quienes nos gobiernan, si no acceden a sus pretensiones… ¿Qué irá a pasar con la CTM si AMLO logra el triunfo la silla presidencial de LOS PINOS? Claro está que tendrían que negociar de acuerdo a la nueva política de MORENA…. YA VEREMOS QUE PASA?.

Este señor tiene mucho poder económico, pero no político?. Si así lo deciden los grupos, pues tendrán que hacerlo antes del día 15 de Mayo, para así todos los priistas salir en equipo a solicitar el voto ciudadano de los mexicanos por todo el país… Es lamentable ver los candidatos de todos los partidos políticos que aparecen en videos en redes sociales corriendo por colonias populares agarrandolos a pedradas por promesas incumplidas y vuelven con mas engaños, creyendo que a la gente ya se les olvidó el pasado…… EN ESTOS TIEMPOS SE OCUPAN CANDIDATOS LIMPIOS PARA GANAR LAS ELECCIONES.

