Analiza SEC propuestas económicas para la compra de uniformes y zapatos escolares

Hermosillo, Sonora, mayo 2 de 2018.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), inició el proceso de revisión de las propuestas económicas y técnicas de las empresas que participan en la licitación pública emitida para la compra de 1 millón 149 mil 629 prendas que conformarán los paquetes de uniformes y zapatos escolares.

En evento público y que fue transmitido en vivo a través de las redes sociales, el Encargado de Despacho de la SEC, José Víctor Guerrero González, explicó que recibieron y analizaron un total de tres propuestas conjuntas por parte de las empresas Clothes & More IS, S.A de C.V. e Industrias Manufactureras M Y R, S.A. de C.V.; EMPROTEX, S.A. de C.V. y SELITEX, S.A. de C.V.; y HERPAY, S.A. de C.V. y C. José Juan Peña Lara.

Agregó que el fallo será emitido el próximo viernes 4 de mayo y el contratista ganador de la licitación deberá elaborar dichas prendas, las cuales se entregarán de manera gratuita a 509 mil alumnos de educación Básica al inicio del ciclo escolar 2018-2019.

Guerrero González indicó que los paquetes estarán conformados por calcetas, jumper o falda, blusa y un par de zapatos en el caso de las niñas, así como pantalón, camisa y un par de zapatos para los niños.

El funcionario estatal reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de transparentar todas las etapas del proceso, las cuales han sido supervisadas por un grupo de ciudadanos que aceptó dar seguimiento y asegurar un proceso dentro de la legalidad.

Estas acciones, aseguró, cumplen con la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich, de construir un gobierno honesto, transparente, cercano a la gente y con rendición de cuentas en todos y cada uno de los programas implementados por la administración estatal.

En la reunión de entrega y apertura de las propuestas técnicas y económicas de cada una de las empresas licitantes, estuvieron presentes la Encargada de Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica, Patricia Calles Villegas; el Subsecretario de Planeación y Administración, Francisco Alberto Curiel Montiel, así como el Director General de Administración y Finanzas, Francisco Javier Molina Caire.