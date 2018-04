Politica Regional

Compartir ! tweet





Dos libros de Carlos Moncada..: “Pero aparte de apasionado lector, el sobre todo periodista Moncada nos ha presentado su libro: ¿Y Padrés qué?: dejó basura que no han barrido, ya en circulación en la capital del país como en Sonora, privando el silencio del priismo que encabeza Claudia Pavlovich Arellano”, dice Alvaro Cepeda Neri… “Pues ella y su grupo no toleraron que por sus páginas tocara a funcionarios actuales”… “Así que la desgobernadora decretó indiferencia a un texto que debió adquirir y distribuir, para apuntalar las denuncias de competencia estatal que muestra y usarlo como prueba de la corrupción de Padrés Elías”… Encarcelado el Ex Gober por once delitos de competencia federal, sus abogados y otros panistas gestionan su domicilio como cárcel, señala Cepeda Neri… “Y en su asalto de Cananea a Hermosillo, los Padrés Elías se declararon millonarios de la noche a la mañana, pues como una pandilla saquearon los dineros de los sonorenses y, por los subsidios, de todos los mexicanos”, menciona en su libro el Licenciado Carlos Moncada

Tal vez su expediente en la PGR y en la Fiscalía de Sonora tenga más detalles; pero este libro nos muestra lo principal del millonario botín de este calderonista. Así que con todo y la rasurada a las acusaciones, si no hay mano negra para favorecerlo, quien fanfarroneaba ir derechito a la Presidencia de la República, debe estar en prisión no menos de 40 años.

Con el honor que se me concedió al ser autor del Prólogo, en él enlisto la catástrofe que hace merecedor al ex desgobernador de un juicio penal con sanciones rigurosas, tras las acusaciones contra él como ¿presunto? responsable de un catálogo de delitos, señala el maestro Alvaro Cepeda Neri.

Es un ratero que, con otros panistas y priistas (no tarda en caer un perredista tabasqueño-morelense), si estuviéramos en época de la guillotina, o como en la China actual, ya les hubieran cortado la cabeza y las manos, dice Alvaro Cepeda Neri al comentar el ultimo libro del maestro Carlos Moncada.

Como suele decirse: de dos sentadas, en dos tardes lluviosas, sin el olor de tierra mojada del Cajeme-Ciudad Obregón de nuestra “Sonora querida” (cuando el ir y venir al colegio Sonora, la secundaria José Rafael Campoy y el bachillerato en el entonces Instituto Tecnológico del Noroeste, dice al cronista y periodista, Licenciado Alvaro Cepeda Neri.

¿Por qué nos acordamos de los recuerdos?: de los libros leídos, los amores, los amigos, las cosas que vivimos. Hay quienes, como Carlos Moncada, conservan el prodigio de su memoria (Vladimir Nabokov: ¡Habla memoria!), y con su biblioteca en la portada, repasa sus 70 años en el oficio de la lectura; extrañándome que no haya citado a Choderlos De Laclos: Las amistadas peligrosas.

Ha luchado “con dificultades y penalidades… para ganarse la vida” y darse espacios para lo que más le fascina: leer. Y escribir; en lo que Francisco Mendoza llama: La pasión por los libros (Espada). No conozco a muchos de los autores citados. La mayoría sí, señala Cepeda Neri, quien tambien fuera columnista del desaparecido diario Cambio-Sonora en los años en que un servidor tambien era columnista y reportero.

Es como asistir a un curso de literatura universal; una guía para viajar entre los libros que más le interesan y ha compartido con una perspectiva histórica para opinar sin dictaminar. “Opinión como reina del mundo”, dice Volteare en su Diccionario Filosófico.

¿Y Padrés qué?: dejó basura que no han barrido

Y si su igual, Anaya, gana la Presidencia, será perdonado.

Ficha bibliográfica: Carlos Moncada Ochoa. ¿Y Padrés qué? y Club de lectores. 2017.