¡En Sonora Ricardo y Eduardo Bours pueden apoyar al candidato que ellos quieran, del partido que sea y aun así no serán expulsados del partido afirma presidente del PRI estatal Gilberto Gutierres!

¿El miedo no anda en burro?, el PRI estatal le saco al parche con los Bours en Cajeme no quiere broncas con ellos

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que causaron gran sorpresa y gran impresión ante los demás priistas sonorenses las declaraciones publicas que acaba de hacer el todavía líder del PRI estatal en Sonora Don Gilberto Gutierres al decir públicamente que Ricardo Bours y Eduardo Bours no seran expulsados del PRI porque no amerita la expulsión, hablar de un proceso de ese tipo con ellos en especifico es demasiado serio y no le conviene al partido.

Mira nomas que convenenciero resulto y miedoso este líder del PRI o ¿Sera que el miedo no anda en burro?, ahí esta demostrando Gilberto Gutierrez que le sacaron al parche, porque un pleito de esa magnitud contra Ricardo y Eduardo seria fatal para el hundido y aborrecido PRI en Sonora de por si nadie quiere ya nada con el PRI y si hubieran tomado la decisión de expulsar a Ricardo y Eduardo Bours seria el acabose antes de tiempo del PRI, dicen los que saben mas de esto que el día primero de julio desaparecerá por completo del mapa político el PRI.

Y esta comprobado que le tuvieron miedo a los Bours porque según los estatutos priista quien apoya a otro candidato que no sea del PRI devera ser expulsado inmediatamente como ya a sucedido con otros pero aquí se pegaron el frenon del mundo, lo que si queda claro que Gilberto Gutierrez con esa decisión que tomo dejo abierta la posibilidad de que mas priistas apoyen a otros partidos, a otros candidatos al cabo a los Bours no les hicieron nada y así sera juerenlo amigos lectores y si no al tiempo.