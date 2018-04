¡En Cajeme el factor López Obrador hace subir en las encuestas a Lamarque y bajar a Terencio y Anabel candidatos a la diputación federal por el 6to, distrito!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Increíble pero cierto y además los que saben más de esto deben estar deduciéndolo por lógica, pues está muy claro que la gente que votara por Andrés Manuel López Obrador votará por toda su fórmula morenista, y no duden ustedes lectores que en Cajeme sea esa la gran subida que está dando el ex alcalde perredista Javier Lamarque Cano.

Inclusive su subida en las últimas encuestas a hecho que el candidato independiente Terencio Valenzuela baje en las preferencias y no solo eso también la candidata del PRI Anabel Acosta ha estado bajando, será que con la última venida del “Peje” Obregón les pidió también a su gente que no solamente votaran por él si no que también votaran por los candidatos al senado de la republica Alfonso Durazo y Lily Téllez así como por todos los 7 candidatos a diputados federales en Sonora.

Y es ahí donde la gente ha estado apoyando cada día más a Lamarque Cano, sí amigos lectores esa puede ser la gran sorpresa en Cajeme que el efecto López Obrador arrase con todo y Lamarque Cano sea el próximo diputado federal por Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.