Marea Brava

* FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE PERTENECEN AL PRI, Empleados sindicales y líderes sociales, se sienten temerosos por la reacción que se pueda cometer contra ellos por parte de las actuales autoridades de la Federación, Estado y Municipios al haber emigrado a otros partidos en tiempos electorales; tal es el caso de “El Gordo Bojorquez”, Chema Urrea, entre muchos más que se les ha observado coqueteando en eventos de orientación electoral por parte de representantes de otros partidos políticos que buscan derrocar al PRI en la presidencia de la república y de las alcaldías municipales… TODOS QUIEREN UNA REBANADA DEL PASTEL.

* EMPIEZA LA LIMPIA EN AGENCIAS FISCALES… Se dijo que la Fiscalía Anticorrupción seguirá trabajando en la desarticulación de redes de corrupción de todos los niveles de gobierno, para así, inhibir estos actos que afectan el buen uso de los recursos públicos… Esta fiscalía cuenta con un correo electrónico para denuncias anónimas, anticorrupcion@fiscalia.sonora.gob.mx. Así es que ya saben. No se queden callados y orienten su queja a donde corresponde…. Déjenme decirles que no hace mucho se presentaron los elementos de la Fiscalías Anticorrupción a la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón.

TODOS QUEIEREN UNA REBANADA DEL PASTEL…… CONTINUAN LAS REUNIONES de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir la alta incidencia de inseguridad que se sigue viviendo en cada colonia y comisarías de nuestro municipio. El plan estratégico para operar contra la delincuencia, no se sabe aún, pues los planes que se aplicarán serán de estrategia e inteligencia y en el total anonimato para lograr reducir los altas cifras de ejecuciones que se han dado en los últimos días en Cajeme. EN NINGUN LUGAR ESTA SEGURO UNO……. Siguen las reuniones secretas de los diversos candidatos a un puesto de elección popular. Llámese como usted lo quiera llamar. Pero, tanto Emeterio Ochoa Bazua del PRI, Rodrigo Bours Castelo del INDEPENDIENTE, de MORENA, del PAN, entre otros, diariamente se reúnen para diagnosticar estrategias que sirvan para acercar al electorado, pues nadie puede olvidar que el voto cautivo es de menos del 50% que sale a votar en cada elección, pero, ahora son más partidos los participantes en esta elección, y por ello se trabaja con mecanismos que hagan salir al VOTO APATICO, y eso es bueno, pues ya es hora de que la ciudadanía tome la decisión de la buena aplicación de la justicia y el abandono de nuestra comunidades.

No hay que olvidar que hay que cerrar el paso al influyentísimo, a la corrupción y a la impunidad. NO SE SI RECUERDEN ESTAS PALABNRAS, PERO SON LAS MISMAS QUE VIENE DICIENDO en sus discursos de campaña Andrés Manuel López Obrador. Que no se les olvide que son palabras de Luis Donaldo Colosio,. Pero el PEJE aprovecha sus palabras, porque son las que le llegan hasta el alma a los que nos sentimos aludidos por nuestras autoridades que manejan en destino de nuestras familias…………… ¡AGUAS!………

Se dijo que la Fiscalía Anticorrupción seguirá trabajando en la desarticulación de redes de corrupción de todos los niveles de gobierno, para así, inhibir estos actos que afectan el buen uso de los recursos públicos… Esta fiscalía cuenta con un correo electrónico para denuncias anónimas, anticorrupcion@fiscalia.sonora.gob.mx. Así es que ya saben. No se queden callados y orienten su queja a donde corresponde…. Déjenme decirles que no hace mucho se presentaron los elementos de la Fiscalías Anticorrupción a la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón, donde se apoderaron de las oficinas, desalojando a todos los contribuyentes porque ya había una línea de investigación contra una o dos mujeres que manejan los recursos públicos que ahí se recaudan.

Se sabe también que existe una línea de investigación contra algunos agentes de ministerios públicos que por arte de MAGIA, han desaparecido FIANZAS de ciudadanos, las cuales no han recuperado hasta no terminar con la averiguación de quien o quienes son los responsables de la desaparición de estos recursos que tienen DUEÑO…… POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS ROBADOS amenazan de muerte a reporteros de MEDIOS ICE. Sobre esto (nos veremos las caras), La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, que encabezan Alejandro Robles Ruiz, Eduardo Flores López y Yahaira Bracamontes y socios activos (Periodistas) del vecino municipio de Navojoa, preparamos una manifestación pacífica para hablar con las autoridades de la federación, estado y municipio, para citar a éste, o, estos elementos que participaron a la hora de esta afrenta contra nuestros compañeros periodistas, a los cuales defenderemos ante la instancia que corresponda…………. AQUÍ SE OCUPA TRABAJAR EN EQUIPO… NADA, NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY… PODRIA EL PRI NACIONAL cambiar de candidato oficial a la presidencia de la Republica. MEADE no levanta y eso preocupa a todos. Se sabe que los que manejan el destino de este importante partido político, están llevando a cabo reuniones de trabajo para tomar una decisión en la designación de un nuevo perfil que si levante, porque SI NO?… se agravaría la vida personal de todos aquellos priistas que están implicados en actos de corrupción. ESTO ES MALO PARA EL PRI… URGE UNA DECISION… SE QUEDA O SE VA…………

