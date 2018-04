Politica Regional

Compartir ! tweet





Declaraciones tronantes del ex gobernador Eduardo Bours aparecidas ayer en Infocajeme levantaron enorme polvareda politica que llegó hasta Palacio de Gobierno, aunque a la gobernadora Claudia Pavlovich poco le importe eso mientras Ricardo Mazón y Sergio Torres sigan con los grandes negocios!!!… Quien ya lleva dos dias en Cajeme midiendo el quehacer politico es el jefe de asesores del Senador Ernesto Gándara, Guillermo Silva Montoya, por cierto, también afin a Ricardo Bours, sin descartar que vengan a operar a favor de Rodrigo Bours… "El PRI, un cascarón": Rodrigo Bours… El empresario y cabeza principal del Grupo Bachoco, de Megacable y otros corporativos del Grupo Bours, ingeniero Javier Bours Castelo, aunque es muy serio y poco protagonista en asuntos politicos, por supuesto que también está apoyando a su hermano Rodrigo

“En su derecho están”, respondió el dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, sobre el cierre de filas que hicieron los hermanos Ricardo, Javier y Eduardo Bours (también Gerardo) en apoyo a su hermano Rodrigo, quien busca la alcaldía de Cajeme por la vía independiente.

Sus declaraciones las hizo durante el encuentro que sostuvo el martes con columnistas del colectivo Contrapunto Diez de la capital sonorense, quienes eperaban una critica del jerarca estatal tricolor cuya posición politica es de su amigo Manlio Fabio Beltrones.

Agregó que así como los hermanos Bours tienen el interés fraterno de respaldar una candidatura independiente, “nosotros tenemos el derecho de apoyar una candidatura popular, como la de Emeterio” (Ocho Bazúa).

Pese a esa diferencia, afirmó, como dirigente del PRI mantiene una comunicación seria y objetiva con los hermanos Bours Castelo, ah, quien ya lleva dos dias en Cajeme midiendo el quehacer politico es Guillermo Silva Montoya, por cierto, afin a Ricardo Bours y a su jefe Ernesto Gándara.

El sábado anterior, por convocatoria de Ricardo Bours, cientos de cajemenses, entre ellos un grupo de priistas, se reunieron para respaldar la candidatura de Rodrigo Bours, donde además estuvo presente el ex gobernador Eduardo Bours.

Entre los asistentes figuraron algunos cuadros del PRI, como el diputado federal Abel Murrieta, Adrián Esquer, exsecretario de Organización Electoral a nivel estatal y Teresita Caraveo, ex secretaria del PRI Cajeme, así como el ex alcalde Roberto Zaragoza, ah, y el gordo Bojórquez, quien busca cobijo con Rodrigo.

Y vaya que la nota-crónica de Aureliano Rincón sobre declaraciones tronantes del ex gobernador Eduardo Bours Castelo en aparecidas ayer en Infocajeme levantaron enorme polvareda politica que llegó hasta Palacio de Gobierno, aunque a la Claudia le vale mientras su marido y su jefe Ricardo Mazón, presuntamente siguen haciendo grandes negocios.

Va: “Cajeme tiene 9 años de puro rezago, “de nomás echarnos para atrás”, afirmó Eduardo Bours Castelo durante la reunión del sábado pasado, a la que asistió para apoyar a su hermano Rodrigo, candidato independiente a la alcaldía.

El exgobernador no se anduvo por las ramas y fustigó la situación por la que atraviesa el municipio, principalmente por los resultados de gobierno. En lo municipal abarca a los ex alcaldes Manuel Barro, Rogelio Díaz Brown y al actual Faustino Félix.

En lo estatal a Guillermo Padrés y a la actual gobernadora Claudia Pavlovich y sus aliados, pero con una diferencia muy marcada: “Durante 6 años dijimos las cosas como son, durante tres años nos hemos quedado callados”.

Y abrió fuego:

“Para qué queremos tantas calles en el centro con pavimento hidráulico y tenemos las colonias hechas pedazos, llenas de baches donde la gente no puede andar, a quién diablos se le ocurre hacer cosas tan caras”.

El ex mandatario lamentó que se estén malgastando recursos públicos con obras que se han construido para favorecer los terrenos de alguien, como el nuevo estadio de béisbol y el rastro Tif, pero que no son una prioridad para los habitantes de Cajeme.

Ambas obras fueron inauguradas por Claudia Pavlovich. De la primera sostuvo: “Ahí está un rastro que no se usa, que costó una fortuna, ah pero estamos dándole valor a los terrenos alrededor, son muy vivos. Y la gente, bien gracias, ya estuvo bueno”.

Sobre el nuevo estadio, gestión que se le atribuye al exgobernador Manlio Fabio Beltrones, señaló: “Sí, hay un estadio muy bonito que no se necesita y se hizo para darle valor a los terrenos de una persona, hay que decir las cosas como son”.

Y sin mencionar nombres, abordó el tema de la corrupción en la obra pública.

Pintó su raya: “Nosotros llegamos a la gubernatura y alguien me dijo que era imposible hacer obra pública sin moches. No hicimos ninguna obra pública con moches. A nadie se le pidió un cinco porque nadie pedía. Si no pide el de arriba, no pide el de abajo y luego el de abajo que sigue”.

Y en alusión al candidato presidencial de Morena, expresó que “la honestidad comienza desde arriba y ahí tiene razón ya saben quién. Por eso entra tanto su discurso, porque es tan acertado, porque estamos hasta acá de la corrupción y de las obras que no se ocupan y de las obras que llevan manoteo”.

Hay que “recobrar lo que necesitamos, el valor y los principios para hacer las cosas. Vamos a partírnosla para que Cajeme retome el camino”, expresó al final de su participación.

Y la ovación vino por añadidura.

“El PRI, un cascarón”: Rodrigo Bours Castelo.

“Es un cascarón ese partido”, reaccionó Rodrigo Bours Castelo ante la posibilidad de que sus hermanos podrían ser expulsados del PRI por apoyar su candidatura independiente a la alcaldía de Cajeme.

Ante la insistencia de los reporteros que lo abordaron en la unidad Náinari de Itson, agregó: “Sigan las noticias, ahí está Gilberto Gutiérrez acaba de declarar el dirigente del PRI estatal, ahí lo pueden citar ustedes”.

“En su derecho están”, respondió el martes el dirigente del tricolor a un grupo de columnistas de Hermosillo, cuando le preguntaron sobre el respaldo que dieron los hermanos Eduardo y Ricardo Bours Castelo a la candidata independiente.

En el artículo 148 del Código de Justicia Partidaria del PRI se enumeran las causales para expulsar a un militante, entre ellas por “Promover y apoyar actos de proselitismo de candidatos de otros partidos (Fracción VII).

Sigue como independiente

“Somos independientes”, aseguró Rodrigo Bours Castelo a las declaraciones del dirigente municipal de Movimiento Ciudadano de que el candidato independiente se sumaría al proyecto de Morena.

Por cierto, el martes, Ernesto Mitre, afirmó que “al parecer Rodrigo se suma a Morena y lo van apoyar sus hermanos”, como parte de una alianza, la cual desplazaría a los verdaderos militantes morenistas.