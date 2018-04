¡En Cajeme presiente el “Maloro” su derrota y dice si votan por Sylvana Beltrones votan por mí, ella y yo no somos competencia así lo expreso ante mujeres empresarias de Obregón!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Vencer esa apatía y ese hartazgo entre los priistas es la finalidad porque nos han mentido de dulce de chile y de manteca, reconoce el “Maloro” Acosta que la tienen muy difícil la próxima elección y que tienen que buscar todos los medios para poder ganar la elección, él sabe que su tablita de salvación es Sylvana Beltrones, si votan por ella votan por mí así se expresó el “Maloro” ante las mujeres empresarias de Cajeme el día de ayer en un una comida con cajemenses.

La gran verdad se nota un “Maloro” Acosta triste, confundido, demacrado y con el presentimiento de la derrota sabe que pueden perder, jamás en la historia del PRI Sonora y en México las cosas habían estado tan mal para el PRI y sus candidatos, lo sabe el “Maloro” y todos los demás, yo pienso que por eso se expresa así, que si votan por Sylvana botan por él, porque él sabe que él no tiene manera de triunfar, en el Sur de Sonora no lo quiere nadie y no lo conoce nadie resultó ser un soberano desconocido entonces como quieren ganar con ese tipo de candidatos el PRI.

Y la gran verdad si llegaran a ganar que lo veo muy difícil seria porque Sylvana si tiene un poco de gente más que él, así las cosas amigos lectores siente el “Maloro” pasos en la azotea presiente ya la posible derrota el primero de julio y ya se está agarrando y colgando de Sylvana Beltrones al decir que él y Sylvana no son competencia y que si votan por Sylvana Beltrones votan por él, así que más claro ni el agua anda muy mal el “Maloro” y se cuelga del apellido Beltrones y de Sylvana, y si no al tiempo amigos lectores.