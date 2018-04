¡El Trife le da palo al PRI, sala regional del Trife en Guadalajara reconoce legal la candidatura del panista “Toño” Astiazaran al Senado, otro revés para el PRI Sonora!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- Está comprobado que Sonora no tiene dueño expreso el candidato del PAN al Senado de la república por el estado de Sonora Antonio Astiazaran, y más ahora que el PRI ya no las tiene todas consigo, y por si esto fuera poco la sala regional de TRIFE con ceder en Guadalajara Jalisco le acaba de dar tremendo palo en el puro centro al PRI al desechar por completo y negarle la posibilidad de impugnar legalmente a Antonio Astiazaran, no lo querían dejar llegar al senado de la república pero la justicia federal le dio la razón y la legalidad a “Toño” Astiazaran.

Así que agárrense priistas de Sonora ahora si voy con todo y no me quito dice “Toño” Astiazaran quien además tiene muchísimas posibilidades de ganar y ser el próximo senador de Sonora y así estar en posibilidades de buscar en el 2021 otra vez la candidatura a la gubernatura de Sonora que en las elecciones pasadas se la negó el PRI como siempre para favorecer a Claudia Pavlovich.

Pero como dijo Eduardo Bours el ex gobernador de Sonora tenemos 9 años de retroceso 6 con Padrés y 3 con Claudia en el estado y la verdad no se equivocó Eduardo Bours, parece que estamos peor, sin jorobar en contra de nadie pero si el “Borrego” Gándara hubiera sido el gobernador o “Toño” Astiazaran pienso que estaríamos mejor, pero en fin cada quien platica como le fue y le ha ido en el baile, y si no al tiempo amigos lectores.