Politica Regional

El proyecto de Ley, que promovió el Diputado Local Epifanio Salido Pavlovich, busca que se reforme el Artículo 19 de la Constitución Política de México para que se aplique la cárcel preventiva en los delitos de robo en casa habitación, robo de vehículo, robo a comercio, extorsión y uso de armas prohibidas.

Actualmente sólo se considera la prisión oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas, así como con violencia de cualquier tipo en las personas.

“La demanda de los sonorenses es clara, quieren a los ladrones en la cárcel y no en la calle, y desde el Congreso estamos haciendo lo necesario para cambiar lo que no funciona del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, afirmó Epifanio Salido.

“Sí se puede impulsar desde Sonora esta reforma”, añadió. “No será la primera vez; los sonorenses somos gente de ley, y queremos la ley de nuestro lado”.

Los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que la presunción de inocencia y los medios alternativos de solución de controversias, garantizan un mejor acceso a la justicia y mayor protección a los derechos humanos, no están en duda y, en los casos en los que se propone la prisión preventiva oficiosa, no se afectan las características del Nuevo Sistema, dijo el legislador.

Agregó que, por el contrario, se fortalecen dichas características, en virtud de que se trata de delitos en los que no puede dejarse en libertad a quien los comete, porque se corre el alto riesgo de que evadan de la acción de la justicia y no pueda llegarse a los acuerdos reparadores a los que tienen derecho las víctimas de estos delitos.

Está muy claro en la estadística que, a partir de la entrada en vigor en Sonora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que no es satanizarlo sino ver una realidad, a partir de diciembre de 2015 la estadística de los robos se incrementó en Sonora exponencialmente, señaló Pano Salido.

Mencionó que, de acuerdo a datos del Inegi, en el verano de 2016 se registraron 2.5 millones de robos en México, de los cuales el 84% fueron a propiedades donde no había personas al momento de ocurrir el robo y el 16% con la víctima presente, situación que afecta a Sonora.

“Ante eso no nos podemos quedar con los brazos cruzados y dejar de atender el reclamo ciudadano que existe en las colonias de Sonora”, añadió el legislador.

Por separado, y en otro tema, “Demuestra Trife que Sonora no tiene dueño”: Toño Astiazarán

La Sala Regional del Trife de Guadalajara resolvió que la candidatura al Senado de Antonio Astiazarán Gutiérrez, por la Coalición Por México al Frente, es totalmente legitima y por ello el candidato reafirmó su compromiso con los ciudadanos.

Tras la impugnación que presentó el PRI Nacional en su contra, semanas atrás, Toño Astiazarán comentó que Sonora requiere gente valiente que no le teman a los retos, es por eso que continuará luchando por el bien de las familias en la entidad.

Astiazarán Gutiérrez, expresó que “Sonora no tiene dueño, y con este resultado favorable en la vía legal”, dijo que “no sólo ganaremos en los tribunales, también lo haremos en las urnas con el respaldo de la gente el próximo 1 de julio.

“Hoy se confirmó lo que habíamos dicho antes, que nos asiste no sólo la razón, sino igualmente el derecho, mi reconocimiento a los magistrados, quienes a pesar de las presiones supieron estar a la altura de responsabilidad, lo reitero, seré el Senador de las mujeres y hombres valientes, porque no le tenemos miedo a la adversidad, voy derecho y no me quito”, puntualizó.

En otros asuntos, la razón por la que Padrés se entregó es simple: no tenía salida, dice el periodista y escritor Carlos Moncada.

Para ir entendiendo, en las semanas y meses que vienen, el caso penal de Guillermo Padrés, propongo que comencemos por barrer la hojarasca de informaciones deficientes, chismes infundados, rencores ciegos, ignorancia de casos similares, por lo que paso –reseña Moncada–a concretar algunos puntos:

PRIMERO: Algunos intentan disimular la admiración que les causa que Padrés “ha sido el primero, dicen, de los políticos con orden de aprehensión, en entregarse”. Hay que matizar esa afirmación: ha sido el primero en maniobrar para anunciar en la televisión que iba a entregarse, con miras a inspirar simpatía. Y ha sido el primero en permanecer escondido 40 días después de expedida la orden de aprehensión.

Antes, apresaron a Mario Villanueva, de Quintana Roo, en 2001; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas, en 2005; Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes, en 2011; Narciso Agúndez, de Baja California Sur, en 2012; Andrés Granier Melo, de Tabasco, el mismo año: Jesús Reyna García, de Michoacán, en 2014. Se encuentran prófugos Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Javier Duarte, de Veracruz.

SEGUNDO. Olviden las fantasías de chamaco de que la aprehensión y el encierro en el reclusorio son fingidos porque hay acuerdos en las altas esferas del poder. Desde las primeras denuncias estuvieron diciendo que había un acuerdo para dejarlo escapar, y ya ven que no es así. Cuando los políticos hacen arreglos en lo oscurísimo es porque algo ganarán. Con Padrés no puede ganar nada nadie más que desprestigio y náusea…

TERCERO. Sobre el comentario de que se entregó en cuanto Donald Trump se convirtió en presidente electo de los Estados Unidos, sería infantil perder el tiempo en comentar.

CUARTO: Como reza el título de esta columna, la razón por la que Padrés resolvió entregarse es porque no encontró otra salida. En las seis semanas que estuvo escondido ha de haber estudiado rutas de huida al extranjero, pero es individuo acostumbrado a la buena vida, y mejor estar en México, sin sustos, aunque en la cárcel, para tratar de ir mejorando su situación jurídica para tener derecho a salir bajo fianza (esto sería muy lejano), porque a la vez, se hallaría en disposición de cuidar su fortuna.

QUINTO: Además, espera que al concentrarse en él la atención pública, se descuiden los anzuelos puestos para llevar a los tribunales a sus hermanos, principalmente Miguel, autor de las operaciones financieras internacionales ilícitas, y a su mujer, envuelta en el tráfico de bebés.

SEXTO: Al cerrar esta columna, no se habían anunciado otras órdenes de aprehensión, pero apuesto que las habrá. Cuando se quiere amarrar a un acusado en la prisión, se le dicta una segunda o una tercera orden de aprehensión por hechos que no van en la primera, a fin de que si sale libre por una de las acusaciones, permanezca tras las rejas por los otros procesos.