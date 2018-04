¡En el Sur de Sonora el “MAYO POWER” se une al “YAQUI POWER”, sigue creciendo como una gran bola de nieve el apoyo a los Bours para destronar al PRI!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y donde las cosas están pero de veras creciendo es en el Sur de Sonora donde el “Yaqui power” que comanda Ricardo Bours sigue creciendo pero como una gran bola de nieve, se sabe de muy buenas fuentes que ahora el recién formado “MAYO POWER” de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos también hay muchísima gente muy dolida con el PRI y por eso están apoyando con todo al “YAQUI POWER” que comanda Ricardo Bours.

Y la gran verdad señores del PRI aguas porque no es mentira, se sabe que muchísimos priistas que están en el poder e inclusive trabajan en el gobierno del estado y otros en el ayuntamiento de Cajeme están apoyando por debajo de cuerda con todo a los Bours!

Algo anda mal en las coordinaciones de los candidatos priistas que hasta gente de su misma cuadra está apoyando a los Bours y eso de por debajo de cuerda es porque no quieren perder sus trabajos al menos eso dicen ellos, pues así las cosas amigos lectores algo anda muy mal en el PRI Sonora.

Quien sabe si la señora gobernadora ya esté enterada pero sus muchachitos del PRI de los cuales ella cree y está segura que apoyaran a sus candidatos le están jugando las contras por debajo de cuerda apoyando a los Bours en Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.