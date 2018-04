En la colonia Juárez de Navojoa Llamas consumen almacén

Compartir ! tweet





Daniel Ledezma

NAVOJOA, SONORA.- Un almacén fue consumido por las llamas, al incendiarse en su totalidad en hechos registrados a las 11:40 horas.

Fueron los mismos vecinos de la calle Campeche entre Antonio Rincón y Jesús Salido de la colonia Juárez, quienes solicitaron apoyo al 911, acudiendo de inmediato al lugar los traga humo.

Personal de Seguridad Publica, llegaron al sitio indicado, quienes se encargaron de acordonar el área.

Jesus Edmundo Valdes Reyes, comandante del Cuerpo de Bomberos, manifestó que los vecinos al pedir auxilio dijeron que en dicho lugar había materiales tóxicos, lo que representa peligro de gravedad para los habitantes.

En el interior del almacén se encontraba un vehículo pick up color blanco, un cilindro de gas LP y variedad de botes metálicos de 200 litros entre otras cosas.

Valdez Reyes, dijo que se resguardo el área para que no se extienda el fuego hacia las viviendas aledañas.

Así mismo, el jefe del Cuerpo de Bomberos y Director Técnico Municipal de Protección Civil, dijo desconocer las causas del siniestro.

En el lugar no se encontraba ninguna persona, así como el propietario o persona encargada.