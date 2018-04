Entrega Gobernadora nuevo edificio del CENDI N0.4

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, abril 23 de 2018.- Niñas y niños que reciben cuidados, atención y educación en el Centro de Desarrollo Infantil N0.4 en Hermosillo, cuentan con instalaciones dignas y seguras, tal como lo establecen las reglas de Protección Civil, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En la entrega de este nuevo edificio, con inversión de más de 9 millones de pesos, subrayó que este CENDI cumple con las medidas de seguridad requeridas para el bienestar de los menores y por ello es un ejemplo para los próximos.

“Lo que nos interesa es que nuestros niños estén en la mejor de las condiciones para su educación, en eso me he dedicado, no hay mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos que una buena educación, y en este momento en instalaciones muy dignas”, aseguró la Gobernadora Pavlovich.

Pidió a padres de familia, docentes y personal, cuidar este nuevo CENDI, y asumió el compromiso de continuar trabajando para tener mejores instalaciones y brindar más capacitación a los maestros para que Sonora esté en los primeros niveles en educación.

Por su parte, Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, enfatizó que este espacio, ubicado en la colonia Ley 57, cumple con todas las disposiciones de la Ley 5 de Junio.

Además, añadió que han trabajado intensamente con el personal de este plantel, y cuatro más con los que cuentan en Hermosillo y Ciudad Obregón, en la capacitación, certificación y cursos de primeros auxilios, como lo indica la Unidad Estatal de Protección Civil, por la cual están certificados.

“Este es un espacio seguro, es un espacio digno para los alumnos, tal como lo ha ordenado y puede ver que sus instalaciones son nuevas, funcionales, y especialmente diseñadas para la atención de los niños, desde maternal, hasta preescolar”, apuntó Guerrero González.

El CENDI N0.4, aclaró, funcionaba anteriormente a espaldas de la comandancia Norte, en Hermosillo, pero por recomendación de la UEPC se optó por construir nuevas instalaciones.

Yalia Salido Ibarra, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, puntualizó que aplicaron una inversión de 9 millones 445 mil 444 pesos con 46 centavos.

Las nuevas instalaciones del CENDI N0.4 constan de cinco edificios, que incluyen las áreas: recepción de infantes, consultorio médico, dirección, servicios sanitarios, cocina, comedor, lavandería, bodega, sala de descanso para maestros y un muro de contención bajo para protección en la salida de infantes.

Este CENDI brinda servicio a madres y padres del sector educativo, tiene capacidad de atención para 130 niñas y niños, de 45 días de nacidos a 5 años de edad. (31 lactantes, 28 maternal, 24 primer grado de preescolar, 21 de segundo grado de preescolar, y 26 de tercer grado de preescolar).

Presentes: Angelina Muñoz Fernández, Presidenta Municipal de Hermosillo; Karen Liliana Balderas Takaki, Directora del CENDI número 4; Antonio Zepeda Ruiz, Delegado de la SEP en Sonora; Raymundo Lagarda Borbón, Secretario General de la sección 54 del SNTE; y Cecilio Luna Salazar, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

