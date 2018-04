Marea Brava

Compartir ! tweet





* SE VENTILA MUY FUERTE la suma de MORENA a favor del candidato INDEPENDIENTE Rodrigo Bours Castelo; este último se encuentra preparando las herramientas que ocupará el día del arranque de su campaña electoral, pues de muy buenas fuentes se sabe que Sergio Pablos Mariscal ya anda coqueteando con los INDEPENDIENTES para arrebatarle el triunfo a la gente del PRI, ya que lo único que les interesa a los morenistas es la silla grande de la república, pero de lograr el triunfo electoral junto a Bours Castelo, juntos podrían demostrar las coincidencias de ideas para administrar al municipio de Cajeme.

* AYER OBSERVE al candidato por MORENA, Javier Lamarque Cano a la diputación federal 2018, por los pasillos de Palacio Municipal, a donde se trasladó para promover entre el personal sus propuestas legislativas de lograr el triunfo electoral este 1 de Julio… DEJENME DECIRLES que Lamarque Cano trae consigo 10 propuestas que promoverá desde el Congreso de la Unión, entre las que destacan; la impunidad y la vil corrupción que se emana de todos los sectores administrativos de la federación, entre otros más… ESPEREMOS Y CUMPLA… HAAAAA.

Eduardo Flores

AYER OBSERVE al candidato por MORENA, Javier Lamarque Cano a la diputación federal 2018, por los pasillos de Palacio Municipal, a donde se trasladó para promover entre el personal sus propuestas legislativas de lograr el triunfo electoral este 1 de Julio… DEJENME DECIRLES que Lamarque Cano trae consigo 10 propuestas que promoverá desde el Congreso de la Unión, entre las que destacan; la impunidad y la vil corrupción que se emana de todos los sectores administrativos de la federación, entre otros más… ESPEREMOS Y CUMPLA… HAAAAA, pero, si gana la elección……………..

SE VENTILA MUY FUERTE la suma de MORENA a favor del candidato INDEPENDIENTE Rodrigo Bours Castelo; este último se encuentra preparando las herramientas que ocupará el día del arranque de su campaña electoral, pues de muy buenas fuentes se sabe que Sergio Pablos Mariscal ya anda coqueteando con los INDEPENDIENTES para arrebatarle el triunfo a la gente del PRI, ya que lo único que les interesa a los morenistas es la silla grande de la república, pero de lograr el triunfo electoral junto a Bours Castelo, juntos podrían demostrar las coincidencias de ideas para administrar al municipio de Cajeme… DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO… Primero hay que ganar la simpatía y votos de la gente para cantar victoria, mientras las palabras se las lleva el viento………………..

CONFIRMADO… Al Chema Urrea le reclamaron su renuncia al PRI, el Presidente Estatal del tricolor Gilberto Gutiérrez Sánchez en el aniversario luctuoso de Don Faustino Feliz Serna… Fue por eso que salió como alma que lleva el diablo, pues en un video se pueden observar las muecas de ira y coraje en un rostro desencajado y molesto de Gutiérrez Sánchez, pues haberse sumado a las siglas políticas del MC, podría traerle problemas al de nueva afiliación, pues no hay que olvidar que los grandes políticos se sientan a degustar tranquilamente un café para tomar acuerdos que les ayude a poner orden al interior de sus espacios… LOS TRAIDORES NO DURAN MUCHO….

LE DAN EL TIRO DE GRACIA AL PAN-Cajeme.-.. Resulta que la aspirante a la alcaldía por Cajeme, la ciudadana Nidia Rascón, interpuso una demanda contra la designación de imposición y no de elección del PAN-Estatal a favor de Rafael Delgadillo. Este último ya no se la acaba con tantos problemas que ha tenido que lidiar por culpa de LOS RAMIREZ… AHORA SOLO FALTA que el Tribunal Estatal Electoral dé el fallo a favor de Nidia Rascón y obligue al PAN Estatal que la designación del candidato a la alcaldía por Cajeme sea por elección y no por designación. Tienen cuatro días para emitir este veredicto. De darse en contra del PAN esta resolución, pues tendría que ser por elección por instrucción del Tribunal Electoral…

LES LLUEVE SOBRE MOJADO A LOS PANISTAS. Sin militancia y sin simpatizantes, y con estos problemas, no me cabe la menor duda que ni una sola REGIDURIA alcanzarán en este próximo proceso electoral… SE PARECEN AL PRD………..

¿Llegó el momento de cambiar a Meade? Parece que el terror llevará a eso al PRI….. El hecho de que el candidato del PRI no avance en las preferencias electorales, dice el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal, ha motivado que surjan “importantes voces que desde el PRI y el gobierno piden “revisar qué está pasando” con la candidatura de Meade y “tomar decisiones drásticas” en caso de que su abanderado no levante en la intención del voto.”… El candidato del PRI-PVEM- Panal que es impulsado desde Los Pinos y por diversos grupos empresariales, se encuentran preocupados pues desde el arranque de los procesos electorales se mantiene en tercer lugar, según diversas encuestas que se han emitido por varias encuestadoras del país y de otros lugares del extranjero… ¡CUIDADO!… Podría haber cambios y hay que tomar decisiones antes que sea demasiado tarde……………

Asiste Anabel Acosta a colonia Valle Verde… Como Diputada Federal me he propuesto gestionar recursos para los rubros de salud, educación y deporte y a través de éstos, mejorar la calidad de vida de los cajemenses, dijo Anabel Acosta Islas. La Candidata a la Diputación Federal por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza, realizó un recorrido por las calles de la colonia Valle Verde, en donde escuchó las inquietudes y expresiones de los ciudadanos, acción que ha realizado desde el primer día de su campaña. Con los vecinos, Anabel Acosta se comprometió a la brevedad a buscar soluciones a sus necesidades, para ello cuenta con los contactos en el Senado que le permitirán plantear respuestas y gestionarlas en un futuro cuando llegue al Congreso.

POR HOY ES TODO, GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71