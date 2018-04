Compartir ! tweet





La empresa cervecera Constellation Brands lanzó ayer jueves la convocatoria a empresas locales al primer encuentro de proveeduría para la ampliación de su planta en Ciudad Obregón, evento que contó con la asistencia de las principales empresas de los rubros de servicios, suministros y construcción de diversas instalaciones junto a la propia cervecera.

El encuentro tuvo el objetivo de abrir el diálogo transparente y productivo, que permita entablar relaciones de trabajo con proveedores de la región y así, continuar contribuyendo al desarrollo económico y social de Sonora, y asi, de esta manera, se sigue al pie de la letra el compromiso que se hiciera con la gobernadora Claudia Pavlovich durante su reciente visita a las instalaciones.

Patricio Barbará, Vicepresidente de Proyectos de Capital, compartió “En Constellation Brands nos sentimos muy orgullosos de la gente que hoy colabora en la cervecera, al igual que todos nuestros proveedores, son gente de enorme talento que todos días contribuye a hacer de Ciudad Obregón y Sonora un ejemplo de entrega y productividad”.

Los tipos de proveeduría que Constellation Brands estará licitando se dividen en 3 grandes grupos: Servicios, Suministros y Construcción. Todos han sido convocados en colaboración con las Cámaras y Asociaciones más reconocidas de Sonora. Y, asi, amigo lector de Politica Regional, se vienen buenos empleos muy bien remunerados.

Constellation Brands realizará contrataciones de proveeduría de dos formas: una directamente a través de la propia empresa y la otra, a través de la empresa responsable de la expansión, Gilbane Aberici. Ambos procesos establecen requerimientos similares, asegurando el cumplimiento con los estándares de calidad y excelencia de los proveedores.

Por cierto, hace semanas trascendio en medios nacionales y estatales de corte económico y financiero, que gran parte de la inversión que se haria en la nueva planta en Mexicali debido a diversos probemas se reorientó a la planta de Ciudad Obregon, ah, quien regresó ayer de la cachanilla ciudad fue el caballeroso, atento y servicial empresario del hielo, Don Sergio Gastélum de la Vega, a donde acudió a los funerales de su hermano Jorge Gastélum de la Vega.

Don Sergio fue acompañado en el viaje por su atenta y servicial Thelma Allard y una hermana que vive en Hermosillo, de ahi su notoria ausencia en la concurrida ceremonia del XXXII aniversario del deceso del exgobernador Don Faustino Félix Serna, ah, por cierto, el señor de los “Rumbos”, Don Mario Rivas Hernández, tuvo a bien mencionar en su columna la presencia en dicho evento del reconocido y prestigiado abogado Pedro Haro, quien antes de ir a saludar a Mario platicaba con su amigo y colega de muchos año, Gilberto Gutiérrez Sánchez.

Casualmente, casi a la misma hora del evento de Constellation Brands en el Fiesta Inn, en el hotel de enfrente, el Yori, la Licenciada y maestra Nydia Razcón, hacia declaraciones a un numero de reporteros, y reporteras, de distintos medios de comunicación, dando a conocer la tajante orden dada por el Instituto Estatal Electoral tanto al comité estatal y municipal del PAN para que reponga el proceso de elección del candidato a la alcadia de Cajeme, de la planilla de regidores y de los candidatos pluris al Congreso Local del mismo partido.

De plano, al PAN cuando no le llueve le llovizna, nos decia ahi mismo Lacho Zamudio junto a Panchito Pérez Diaz, Sergio Anaya, Victor López –la “guasanga”–, Luz del Carmen Paredes, Tomás Valenzuela y otros comunicadores qie se dieron cita, ah, se aprovechó la presencia del ex comisario de Cócorit e integrante del comité de apoyo a Rodrigo Bours Castelo, Eduardo Zamora Valenzula, quien a pregunta expresa de los comunicadores, dio como un hecho el triunfo de Rodrigo.

El Chito Zamora informó que va a plantearle a Rodrigo dentro de sus programas de campaña, la necesidad de ampliar y modernizar las instalaciones del Antirábico Municipal, buscar integrar un patronato para proyectar la construcción de un digno albergue para perros y gatos que cuente con equipo medico-quirurgico, lo que por cierto fue bien visto ahi mismo junta el, Everardo –”Mr. Cruz Roja”– Tapia Urias, quien aunque anda al cien con AMLO, en lo local su voto va a ser para Rodrigo Bours.

En otros asuntos, el reconocido abogado y notario publico, Juan Salvador Esquer, anuncia que está preparando dos gruesas demandas en contra del ex presidente del Comisariado del Ejido “Vicente Guerrero”, de El Portón, penal y mercantil, por presuntos graves delitos, como el que demandando y presunto indiciado no reportó ni entregó a los miembros del ejido la suma de al menos 350,000 pesos producto de la venta de toneladas de materiales petreos para la construcción del libramiento de la Carretera Internacional.

También por seguir ostentándose como presidente del ejido cuando que a principios de febrero pasado en Asamblea General apenas obtuvo cuatro votos del total de 50 miembros, ah, en la demanda por la no entrega de tan importante cantidad de dinero a sus compañeros va la ex tesorera, asi que esto se va a poner bueno, y en mas de ese ejido, el Licenciado y Jose de Jesus Encinas, habló ayer tarde al noticiero de Panchito Pérez Diaz, para informar que ya fue encontraba la campana de bronce, de la iglesia del poblado que fuera robada hace semanas, pero en pedazos.

Finalmente, para concluir, llega la buena noticia desde el Congreso de la Unión, en la que los cuatro diputados federales priistas sonorense, entre ellos Abel Murrieta Gutiérrez y Próspero Ibarra, anuncian que de manera absoluta se aprobaron ayer mismo cambios a los Articulos Constitucionales 17, 61, 74, 108, 110, 111 y 114, para eliminar el fuero a todos los servidores publicos. Enhorabuena, pues éste era un clamor generalizado de la ciudadania en general.