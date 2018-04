¡Por estrategia Sylvana y Maloro se separan, cada quien por su lado hará su campaña en Sonora!

Compartir ! tweet





¿Sera que el Maloro le hace daño a Sylvana?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, resulta que los estrategas de la campaña de la señora Sylvana Beltrones al senado de la república por Sonora ya se dieron cuenta que es un gran error político que Sylvana siga haciendo su campaña en Sonora junto con el “Maloro” Acosta.

Pues de todos es conocido y sabido en Sonora que al “Maloro” casi nadie lo quiere y además trae demasiada carga negativa ante los sonorenses y además quedo muy mal como alcalde en Hermosillo, por tal motivo ya se dieron cuenta los mandamás de la campaña de Sylvana y DECIDIERON QUE SYLVANA HAGA SU CAMPAÑA SOLA YA SIN ANDAR JUNTO AL MALORO, así están tan graves las cosas en Sonora amigos lectores, si Sylvana ya empezó desde el lunes a donde además le fue muy bien, estuvo con los jóvenes de Guaymas y con empresarios guaymenses donde a ella la recibieron muy bien pero al “Maloro” no lo pueden ver ni en pintura.

Y por si esto fuera poco en Cajeme la adhesión de Eloisa Flores y Manuel Borbon fueron para Sylvana y no para el “Maloro” y así hay muchos sonorenses que si opinan muy bien de Sylvana pero no del “Maloro”, y es por eso que Sylvana tuvo que tomar la decisión de separarse definitivamente del “Maloro” porque sintieron los estrategas de la campaña que el “Maloro” le estaba haciendo demasiado daño a la campaña de Sylvana.

La Fundación Beltrones es de Sylvana y ahí tiene muchísima gente que apoya a Sylvana pero al “Maloro” no, y así muchísimas cosas que no le convienen a Sylvana que el “Maloro” ande cerca de ella.

A ella si la quiere mucha gente pero al “Maloro” no, es más me atrevo a decirles amigos lectores que en el Sur de Sonora casi nadie conoce al “Maloro”, así salió la última encuesta y a Sylvana la conocen más por la Fundación Beltrones y por su papá Manlio Fabio Beltrones, así las cosas amigos lectores el “Maloro” Acosta le hace demasiado daño a la campaña de Sylvana y decidieron separarse para cada quien por su lado hacer su campaña al senado de la república, que la gran verdad no está nada fácil porque el efecto Andrés Manuel López Obrador podría arrasar en Sonora y dejarlos tendidos en el terreno a todos los priistas, y si no al tiempo amigos lectores.