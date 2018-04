Marea Brava

Compartir ! tweet





* SE PULVERIZA EL PAN EN CAJEME… Que lastima. De ser la segunda fuerza política en este municipio, hoy se ve una desintegración total de éste partido político, por el hecho de que el grupo de la familia RAMIREZ, sigue tomando las decisiones para imponer a sus candidatos preferidos. Para ser más claros, a puros miembros del CLAN familiar… Esto ahuyentó a todos los militantes de hueso colorado de los azules, tomando la decisión de emigrar a otros partidos políticos, reprobando con ello, que el PAN-Estatal permita este tipo de actos, el cual originó esta desbandada de la mayoría de su militancia… A COMO SE VEN LAS COSAS, EL PAN no ganará siquiera una regiduría en este próximo proceso electoral.

*¡CUIDADO!…… Harán historia en el Estado de Sonora en este próximo proceso electoral, MORENA, MC, INDEPENDIENTE y el PRI… Este último, ya prepara su plan de trabajo para esta próxima contienda, púes no hay que olvidar que cuenta una estructura de miles de militantes muy saludables y disciplinados al interior del partido, dispuestos a salir a luchar por el voto ciudadano para mantener el triunfo electoral a favor de sus candidatos; tal es el caso del candidato oficial a la alcaldía de Cajeme, Lic. Emeterio Ochoa Bazua………. ESTA CONTIENDA ESTARA MUY REÑIDA E INTERESANTE A NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL…… EL PAN –CAJEME SERA HISTORIA.

Eduardo Flores

HAY UN CASO SIMILAR A ESTE… Yo recuerdo vagamente la historia del PRD, el cual desapareció por completo como partido político aquí en Cajeme, pues otro grupo similar al del PAN, se adueñó de este partido, trayendo consigo la emigración de su militancia a otros partidos políticos, pues la falta de dialogo y acuerdos entre ellos, trajo consigo la desaparición y el olvido, del partido político que un día fue gobierno municipal aquí en Cajeme, bajo la administración de Javier Lamarque Cano, y hoy solamente es historia en este municipio, pues carecen de militancia y de propuestas para lograr cuando menos un REGIDURIA………

OPINIONES Y TRAICIONES TRAJO LA VISITA DEL PEJE A SONORA… Quienes se encargan del manejo de REDES SOCIALES en Cajeme, tratan de desvirtuar técnicamente las multitudes que acudieron al mitin que desarrolló Andrés Manuel López Obrador (EL PEJE) por la calle Sonora, desde la Galeana a la calle Guerrero, la cual se vio muy concurrida por gente en su mayoría de escasos recursos y uno que otro visitante de la ZONA NORTE, para quienes digan lo que digan, este evento político de MORENA, fue arrollador, y podría ser que en este próximo proceso electoral, aquí en Cajeme, algunos de sus seguidores podrían estar ocupando una silla dentro del cuerpo de regidores, quedando por fuera históricamente los aspirantes del PAN-Cajeme, partido que pasara a la historia, porque solos los RAMIREZ, no lograrán nada para su poca militancia, pues todos abandonaron el Barco y su Capitán, podría naufragar solo con sus pocos seguidores (familiares)……

EN LO REFERENTE A LOS TRAIDORES DEL PRI, déjenme decirles que ya todos en su mayoría fueron boletinados ante el Presidente del PRI-Cajeme, Andrés Rico Pérez, quien será quien tome las mejores decisiones de estos traidores que se dejaron querer por la nada despreciable suma de $ 1, 500 pesos que les fueron entregados para ponerse la camiseta de MORENA… Que lastima, no pueden decir que son mentiras porque la FOTO DICE MUCHO MAS QUE MIL PALABRAS……

RODRIGO BOURS Y TERENCIO VALENZUELA, del partido INDEPENDIENTE, se dieron cita al evento político del PEJE, intercambiando palabras con los asistentes a este evento, ya que MORENA e INDEPENDIENTE, podría decirse son de la misma ideología política, pues ambos candidatos de estos dos partidos, traen en mente la lucha que se enfoca en detener a todos aquellos que se han servido con la cuchara grande y dejando en el olvido a la clase marginada, la cual clama justicia y un cambio total de todas sus estructuras y reformas hacendarias en leyes que han llevado a vivir a todos en el fracaso, pues ya el país en que vivimos, necesita de un nuevo modelo de gobierno, y estos planes lo traen EL PEJE, Terencio Valenzuela y Rodrigo Bours……………….. ¡CUIDADO!……

ESTA CONTIENDA ESTARA MUY REÑIDA E INTERESANTE A NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL…… EL PAN SERA HISTORIA.

