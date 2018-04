Politica Regional

Compartir ! tweet





Al concluir su discurso y ya de retirada, AMLO fue rodeado por cientos de personas que intentaban a como diera lugar acercarse a él como si fuera un mesias o un iluminado, y casi por nada algunos columnistas de corte nacional lo llaman el “mesias tropical”, pero sea lo que sea, le sabe llegar muy bien a la gente… En cuanto a la evaluación de la gira por Sonora, la coordinadora general de la campaña,Tatiana Clouthier, dijo: “Vi las fotos del evento y es muy alentador, el ánimo de la gente, muy alegre, es una expectativa muy gustosa y eso habla muy fuerte”, y entre los presentes en el evento etuvo el Ing. Rodrigo Bours, Candidato Independiente a la Alcaldia… Nydia Razcón, ofrecerá este jueves a las 10:00, una conferencia de prensa en la que informará sobre la impugnación que presentó ante el TRIFE, del proceso de imposición de Rafael Delgadillo… Los líderes que han salido del PAN para apoyar a candidatos de otros partidos sólo buscan favorecer sus intereses personales, aseguró ayer el Dr. Fernando Icedo, dejando mucho a desear la posición que argumentan, “de buscar el bienestar de los cajemenses”, comentó el presidente del PAN Cajeme!

El combate a la corrupción y las propuestas para elevar el salario de los trabajadores mexicanos, fueron los temas centrales del discurso que dictó Andrés Manuel López Obrador en el evento de su campaña electoral celebrado en esta ciudad la tarde del martes, siendo arropado por miles de cajemenses y personas del sur de la entidad.

Un evento multitudinario que se caracterizó por la alegría de los miles de asistentes que coreaban el nombre del candidato cuando éste se iba acercando al templete a un ritmo lento que le imponía la gente que quería saludarlo de mano o tomarse la selfie con él, decia ayer en su nota-crónica, el amigo Sergio Anaya Gutiérrez.

Antes de él, hablaron la candidata al Senado Lily Téllez y el candidato a diputado federal Javier Lamarque, y en su turno, el anaderado de Morena reiteró su promesa de acabar con las prácticas de gobierno “que han hecho de México el país más corrupto de América Latina”. Pero bueno, qué nos dice del corruptazo de Napito.

Mencionó los costos que ocasiona esta problemática y que alcanzan hasta el 20% del presupuesto público pues “con lo que se pierde en corrupción durante un año es igual al presupuesto total de un estado como Sonora durante seis años”. Caray, si eso es cierto estamos fritos, y a lo mejor la gente por eso quiere un cambio

Aseguró que al acabar con la corrupción se ahorrarán miles de millones de pesos que habrán de destinarse a programas sociales como las becas para todos los estudiantes y asistencia social para personas de la tercera edad, y precisamente vimos a un gran numero de personas de la tercera edad muy entusiasmada de escharlo.

Los programas de bienestar social, añadió, se realizarán sin endeudar más al país ya que la deuda actual contraída por los gobiernos recientes alcanza cifras estratoféricas que obligan a pagar cada año 600 mil millones de pesos por servicio de la deuda, ah, y las encuestas lo suben ahora al 48%, segun Reforma ayer miércoles.

Al concluir su discurso y ya de retirada, AMLO fue rodeado por cientos de personas que intentaban a como diera lugar acercarse a él como si fuera un mesias o un iluminado, y casi por nada algunos columnistas de corte nacional lo llaman el “mesias tropical”, pero sea lo que sea, le sabe llegar muy bien a la gente.

Por cierto, Andrés Manuel López Obrador está preparado lo suficiente para el primer debate presidencial, aseguró ayer Tatiana Clouthier del Rincón, quien arribó desde la Ciudad de México para acompañar a la gira que hoy inicia el candidato de Morena por Sinaloa, donde por cierto su hermano Manuel Clouthier es candidato independiente al Senado

La coordinadora de la campaña del tabasqueño comentó que un equipo de asesores, bajo la supervisión del empresario Alfonso Romo, son quienes elaboran las propuestas que el candidato morenista expondrá durante el debate del próximo domingo, caray, Tatiana ha dejado su hogar familiar de Monterrey para coordinarle la campaña al tabasqueño.

“Tenemos trabajando hace diez meses con una propuesta sólida que se ha venido enriqueciendo en todo lo largo y ancho del país y Andrés Manuel se ha estado preparado para la nueva modalidad del debate”, destacó la sinaloense, de quien dicen ha sostenidos algunos altercados con su hermano Manuel.

“De alguna manera son las estrategias normalmente que se utilizan cuando alguien va delante así es, pero hay que ver la otra parte también, pareciera que en los últimos años a Andrés Manuel han querido utilizar como a alguien a quien hay que golpear”, añadió la oriunda de Culiacán y egresada del Tec de Monterrey en la sultana del norte, donde además formó una bonita y ejemplar familia.

En cuanto a la evaluación de la gira por Sonora, opinó que “vi las fotos del evento y es muy alentador, el ánimo de la gente, muy alegre, es una expectativa muy gustosa y eso habla muy fuerte”. Asi es, muy bien que Tatiana Clouthier se haya expresado bien de los cajemenses, y entre los presentes en el evento etuvo el ingeniero Rodrigo Bours Castelo, Candidato Independiente a la Alcaldia local

“Es un político que ha demostrado integridad y congruencia con la que se ha manejado a lo largo de su vida; es la consolidación de su candidatura, viene a reforzar que es un hombre que viene limpio, que trae propuesto, y que ha sabido gobernar”, abundó, también la presencia de los diversos candidatos morenistas a diversos cargos de elección popular.

Entre tanto, en el frente albiazul, los líderes que han salido del PAN para apoyar a candidatos de otros partidos sólo buscan favorecer sus intereses personales, aseguró ayer Marcos Fernando Icedo Zamora, dejando mucho a desear la posición que argumentan, de buscar el bienestar de los cajemenses, comentó el presidente del PAN Cajeme.

El Partido Acción Nacional, dijo, está trabajando fuerte, con una campaña alegre, vistosa y sobre todo, llena de propuestas mismas que encabeza nuestro candidato a la Presidencia de la república de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, quien es la opción del cambio inteligente y visión de futuro.

Acompañado de Eduardo Urbina Lucero, delegado político del PAN en Sonora, Icedo afirmó que su partido en lo local cuenta con los mejores hombres y mujeres, pero bueno, el Doctor Icedo es una excelente persona, tan asi que hace dias le reclamó a la dirigencia estatal la imposición de los candidatos locales.

Precisamente este jueves a las 10:00 horas, la ex candidata de su partido a la Alcaldia, Nydia Razcón, ofrecerá una conferencia de prensa sobre el resolutivo del TRIFE relativo a su impugnación del absurdo proceso de imposición del candidato a la Alcaldia de Cajeme, el ex banquero Rafael Delgadillo, no descartándose que el proceso sea respuesto, lo mismo en el caso de los tres distritos locales.