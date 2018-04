¡En Sonora priistas reniegan de Rogelio Díaz Brown, aseguran será un gran fracaso en la coordinación de la campaña de Meade en el estado!

Compartir ! tweet





* Elegir aun Jr., fue un gran error para el PRI Sonora

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, finalmente casi todos los políticos son iguales, tenemos información fidedigna y sin temor a equivocarnos les comentaremos que en Sonora hay un gran descontento e indignación, coraje y un gran ausentismo de reconocidos pilares del priismo sonorense manifiestan que fue un gran error de Manlio el haber quitado a Ulises Cristopulos de la coordinación estatal de la campaña del candidato a la presidencia de la república por el PRI José Antonio Meade y haber nombrado a Rogelio Díaz Brown.

Un político con mucha carga negativa en el PRI Sonora, es más con decirles que no lo quieren no en su pueblo Cajeme donde los grandes grupos de poder como el “Yaqui Power” y compañía no lo pueden ver ni en pintura, aunado a eso hay muchísimos cajemenses que están muy dolidos con él porque cuando fue alcalde dejo temblando las arcas del ayuntamiento se habla de un gran desfalco de 870 millones de pesos más el gran negociazo familiar que hizo con la compra de los terrenos del nuevo estadio de Cajeme entre otros negociazos como la compra de las lámparas led y así muchas grandes cosas que hizo el junior de Rogelio en Cajeme.

Y ahora lo mandan como coordinador en Sonora de la campaña de Meade cuando este señor tiene grandes pendientes con los cajemenses, dejo Obregón temblando y con esa gran carga negativa que trae y no nomas en Obregón, como secretario de la Sedeson en Sonora también dejo muy mal sabor de boca en muchas partes del estado entonces como quiere Manlio que ahora la campaña de Meade en Sonora sea todo un éxito si el coordinador que nombro no era el indicado ni el adecuado.

Eso es lo que opinan muchísimos sonorenses y políticos de renombre, fue un gran error político haber nombrado a Rogelio Díaz Brown coordinador estatal de la campaña del candidato a la presidencia de la república por el PRI, aseguran que no era el indicado mucho menos el adecuado, y si no el primero de julio lo dirá todo, y si no al tiempo amigos lectores.