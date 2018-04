Marea Brava

Compartir ! tweet





* EL PRESIDENTE DEL PRI, Andrés Rico Pérez, tachó de mentiroso y abusivo de la gente a AMLO… SOBRE ESTE COMENTARIO, déjenme decirles que no sé porque les preocupa tanto la campaña política que viene realizando el LOCO por Sonora. Si el PRI tiene la estructura y las herramientas que se ocupan para ganar el triunfo electoral de este 2018, pues adelante. Hay que seguir trabajando para convencer a las masas ciudadanas de Cajeme, que la mejor opción es el Partido Revolucionario Institucional para garantizar un mejor futuro para nuestras familias.

* EL EX PRIISTA CHEMA URREA, ahora con afiliación de Movimiento Ciudadano (MC), no se anduvo por las ramas y se presentó acompañado de la Comisaria de Cocorit, Marielos López pero antes de que empezara el evento salió como alma que lleva el diablo… ¿Qué le dirían por priistas?. Porque nomas llegó el Tino y Pompa Corella, salió despavorido, Mi reconocimiento. Tubo agallas para presentarse a un evento meramente del PRI. Todos le miraban como al arrimado, que a los tres días apesta… ASI COMO EL HAY VARIOS QUE HAN EMIGRADO BUSCANDO FUTURO PÓLITICO.

Eduardo Flores

PERSONAS DE LA VIDA POLITICA Y DE LA Sociedad en general, se dieron cita en el Panteón del Carmen el día de ayer, para conmemorar el Aniversario Luctuoso del ex gobernador de Sonora, Don Faustino Félix Serna. En este evento, el Presidente Municipal Lic. Faustino Félix Chávez se dio cita en compañía del secretario de gobierno Miguel Pompa Corella, así como de los diferentes candidatos a un cargo de elección popular del PRI, como es la Lic. Sylvana Beltrones Sánchez, Lic. Maloro Acosta, Lic. Anabel Acosta Islas, Lic. Emeterio Ochoa Bazua, Ing. Rogelio Díaz Brown, Lic. Raúl Ayala González, así como del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez, entre otras reconocidas personalidades de los diferentes sectores del municipio… COSA QUE LLAMO PODEROSAMENTE LA ATENCION entre los asistentes, fue que nadie del YAQUI POWER se hizo presente… ¿Qué pasaría?. Bueno, por deducción se podría pensar que como no les tocó nada, pues nada tenían que hacer ahí?. ¿Qué no?…

NI EL LIC. ABEL MURRIETA se hizo presente a este evento. Por respeto a la familia Félix Escalante y Félix Chávez, debió haber acudido, como lo hizo el Tino en su cumpleaños (ABELANDIA) y por respeto el Presidente Municipal Faustino Félix Chávez, debió haber ido… PERO EN FIN. CADA QUIEN DE SU VIDA HACE LO QUE MEJOR LE PARECE…………

EL EX PRIISTA CHEMA URREA, ahora con afiliación de Movimiento Ciudadano (MC), no se anduvo por las ramas y se presentó acompañado de la Comisaria de Cocorit, Marielos López pero antes de que empezara el evento salió como alma que lleva el diablo… ¿Qué le dirían por priistas?. Porque nomas llegó el Tino y Pompa Corella, salió despavorido, (Mi reconocimiento). Tubo agallas para presentarse a un evento meramente del PRI. Todos le miraban como al arrimado, que a los tres días apesta… ASI COMO EL HAY VARIOS QUE HAN EMIGRADO BUSCANDO FUTURO PÓLITICO… Pero eso, apenas el que lleva el costal, sabe lo que lleva a cuestas…………..

POR AHÍ SE FILTRO. Un concesionario que supuestamente no pregona con la política de ningún partido político, dijo que se le invitó para que no facilitaran medios de transporte para el traslado de ciudadanos de los diferentes sectores del municipio al evento de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ayer por la tarde… ¿SERA MENTIRA O SERA VERDAD?, pero lo cierto es que cada ciudadano cajemense es dueño de su propia persona y es obligación de las autoridades del transporte la prestación del servicio urbano cada tantos minutos de diferencia para el traslado al mercado municipal…

EL PRESIDENTE DEL PRI, Andrés Rico Pérez, tachó de mentiroso y abusivo de la gente a AMLO… SOBRE ESTE COMENTARIO, déjenme decirles que no sé porque les preocupa tanto la campaña política que viene realizando el LOCO por Sonora. Sí el PRI tiene la estructura y las herramientas que se ocupan para ganar el triunfo electoral de este 2018, pues adelante.

Hay que seguir trabajando para convencer a las masas ciudadanas de Cajeme, que la mejor opción es el Partido Revolucionario Institucional para garantizar un mejor futuro para nuestras familias……

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, Lic. Miguel Pompa Corella, de una manera inteligente opinó que la visita a Sonora de todos los candidatos a la Presidencia de la Republica, tiene garantizada su seguridad ante la presencia de la gente que acude a escuchar sus ideas, proyectos y programas para mejorar las condiciones de vida de todos los sonorenses; ciudadanos que deben se atentos ante las propuestas que ofrecen y son las que deben prevalecer para bien todos…

Por otro lado DIJO QUE NO DEBEN CONFUNDIR EL TRABAJO DEL Secretario de Gobierno para opinar sobre la supuesta alza a la prestación del servicio urbano, ya que es la dirección del Transporte de Sonora la que se encuentra trabajando con los concesionarios en la mesa del dialogo para llegar a los acuerdos pertinentes que se ocupan para lograr una mejor prestación de este servicio…………….

SE ME OLVIDABA. Al final de la entrevista con el secretario de gobierno, me traslade a las carreras para lograr agarrar algo de la entrevista de Faustino Félix, pero, su asistente me dijo. “Llegaste tarde mi Lalo”,… “Disculpa, es que estaba en la entrevista del Secretario Pompa Corella, a lo que me contesta el Presidente Municipal… Hay niveles Mi Lalo”… JAJAJAJAJAJA……….

POR HOY ES TODO, GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71