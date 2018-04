Politica Regional

Compartir ! tweet





“Es Biblico… es Bíblico, los que se han ido pueden regresar como el Hijo Pródigo”, expresó ayer aqui en Cajeme el dirigente estatal priista, Gilberto Gutiérrez Sánchez, en alusión a quienes han abandonado este partido para irse a otros, estadia del lider priista para asistir a la ceremonia luctuosa del XXXII aniversario luctuoso del ex gobernador Faustino Félix Serna… “El PRI ya prepara el fraude en Cajeme para el próximo 1 de julio, para lo cual ofrece dinero a ciudadanos para que desistan de ser funcionarios de casilla y poner gente afín que los favorezca en las actas”, denunció ayer el Ingeniero Rodrigo Bours Castelo… “La decepción que existe general hacia nuestro sistema democrático abre las puertas a este tipo de acción, de comprar a funcionarios y representantes de casillas”, sostiene Rodrigo… En el frente de Morena, no muy grato fue para AMLO su evento de ayer tarde, al conocer desde temprano, que si hoy fueran las elecciones, el voto universitario le seria adverso, segun encuesta de Reforma en universidades privadas y publicas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, logrando él un 21% contra el 45% de Ricardo Anaya, un 16% de José Antonio Mead y un 10% de Margarita Zavala

Después de las elecciones y gane quien gane, los priistas que han abandonado su partido podrán regresar cuando deseen hacerlo, sostuvo el dirigente estatal del PRI, que no hay ningún problema para que regresen pues él es experto en no caer en provocaciones.

En reunión con los miembros del Colectivo de Reporteros de Cajeme, Gutiérrez Sánchez expuso las perspectivas del PRI para las elecciones del próximo 1 de julio, considerando que su partido tiene ventajas que le auguran buenos resultados en la votación aqui en Sonora, sobre todo en Hermosillo y Cajeme.

Y para revertir las confusiones o desconfianza de la población, hay que trabajar mucho, casa por casa, dijo el negro Gutiérrez, por cierto, hijo del Licenciado Gilberto Gutiérrez Quiroz, también ex presidente estatal priismo y amigo personal del ex gobernador Félix Serna, ah, siendo el negro Gutiérrez sacado de la primera lista de pluris al Congreso Local.

Por cierto, en el XXXII Aniversario Luctuoso de Don Faustino, los candidatos al Senado, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, hicieron guardia de honor en el cementerio, ceremonia organizada por el CDE del PRI, donde los candidatos al Senado de la coalición Todos por México, reconocieron el legado para el estado y para las nuevas generaciones, que dejó el ex mandatario.

Por otra parte, Sylvana y Maloro, acompañados de Anabel Acosta Islas y Ana Luis Valdez, candidatas de los Distritos 06 y 07 al Congreso de la Union, manifestaron su compromiso de representar dignamente a sus electores si el voto popular les son favorables, como también la presencia del abanderado tricolor a la Alcaldia local, Emeterio Ochoa Bazua.

Ahi mismo, Sylvana Beltrones se comprometió a la renovación del estado de beisbol Manuel “Ciclón“ Echeverria, para renovarlo completamente, buscar las gestiones para que los navojoenses tengan un estadio de primera. “Debemos recordar que es el único estadio en el estado que no ha tenido una remodelación”, dijo la aspirante priista a la Cámata Alta, acompañada por Manuel Ignacio Acosta, su compañero de fórmula.

Prepara el PRI fraude en Cajeme, y en mas del asuntos politico-electorales, “el PRI ya prepara el fraude en Cajeme para el próximo 1 de julio, para lo cual ofrece dinero a ciudadanos para que desistan de ser funcionarios de casilla y poner gente afín que los favorezca en las actas”, denunció ayer el Ingeniero Rodrigo Bours Castelo.

El candidato a la alcaldía por la vía independiente consideró que esa es la apuesta de PRI para ganar, el famoso día D, que incluye además la compra de votos al mayoreo y menudeo, como son los representantes de los partidos, delaraciones en vivo hechas muy temprano al noticiero Proyecto Puente de la capital sonorense .

“Yo creo que no tiene ellos manera de competir a la buena, no creo que ellos tengan elementos de poder hacer campaña de cara a la sociedad porque están muy desprestigiados”, manifestó, asegurando que conoce el caso de un prospecto a funcionario de casilla, cercana a alguien que lo apoya, que le ofrecieron 2 mil pesos para que no aceptara ser funcionario y pusiera un pretexto para no participar.

La decepción que existe general hacia nuestro sistema democrático, expuso, “abre las puertas a este tipo de acción, de comprar a funcionarios y representantes de casillas, de tal manera de que volteen la intención de voto a la hora de la firma del acta”, le dijo a Luis Alberto Medina, conductor del susodicho noticiero de radio, el de mejor rating en la capital sonorense.

“Porque una vez que los funcionarios y representantes firman, no hay muchos recursos para impugnar a una situación de esa naturaleza, a eso creo que le van apostar (los priistas). Esta historia ya se vivió recientemente en el Estado de México, agregó, donde todo un aparato operó a favor de un partido, a través de la estructura de gobierno en todos sus niveles, las fuerzas policiacas y el soborno”.

En el frente de Morena, no muy grato fue para AMLO su evento de ayer tarde, al conocer desde temprano, que si hoy fueran las elecciones, el voto universitario le seria adverso, segun encuesta de Reforma en universidades privadas y publicas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, logrando él un 21% contra el 45% de Ricardo Anaya, un 16% de José Antonio Mead y un 10% de Margarita Zavala.

Muy oportuno el que se haya llevado a cabo ayer tarde en la capital sonorense el Foro Ciudadano que busca grantizar cárcel a los ladrones desde que los detienen, hasta que reciban sentencia, impulsado por el Diputado Local Epifanio Salido Pavlovich, también denominado Foro de Diálogo Prisión Preventiva Oficiosa y Legitima Defensa. La sociedad sonorense se está movilizando.