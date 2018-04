¡En Cajeme la ALCANO no es propiedad de Juan Leyva ni de Abel Castro, tampoco es franquicia al mejor postor!

Compartir ! tweet





* Para que ellos la comprometan con los candidatos del PRI afirman ejidatarios y socios de la ALCANO

* Coraje e indignación en ALCANO contra Juan y Abel por apoyar al PRI

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes muy fidedignos desde Cajeme donde los ejidatarios, agricultores, pequeños propietarios y socios de la ALCANO andan pero muy enojados con Juan Leyva y Abel Castro, porqué según ellos Juan y Abel se creen dueños absolutos y están manejando la Alianza Campesina del Noroeste como si fuera de su propiedad.

Estos señores creen que la ALCANO es una franquicia y que se la pueden ofrecer al mejor postor y no es así, están muy equivocados Juan Leyva y Abel Castro si creen ellos que nosotros los vamos apoyar en sus definiciones como todo el tiempo, están impuestos a mangonearnos y decidir por nosotros eso ya se acabó, nosotros no estamos de acuerdo que Juan y Abel le estén entregando al PRI y a sus candidatos la Alianza como si fuera de ellos.

Que les quede muy claro a Juan y a Abel nosotros votaremos por quien nosotros queramos menos por el PRI, ya estamos hartos del PRI de siempre lo mismo y no salimos de donde mismo cada vez estamos más amolados y mas jodidos los ejidatarios y los pequeños propietarios que pertenecemos a la ALCANO, siempre es lo mismo pero ya estamos hartos del PRI, ya queremos un cambio preferimos votar por Lopez Obrador y toda su fórmula que por el PRI, la gran verdad Juan y Abel saben que no queremos nada con el PRI, si ellos mismos en reuniones pasadas le estaban tirando con todo al sistema político a los gobiernos federal y estatal porque no nos ayudaban y no nos pagaban los subsidios.

Primero reniegan del PRI y ahora salen con la jalada de que siempre si hay que seguir apoyando al PRI, que voten Juan y Abel por el PRI, nosotros no votaremos por el PRI ya jamás, ya estamos hartos del PRI, siempre es la misma, las mismas promesas de siempre y nomas llegan al poder se olvidan de la pobre gente del campo así lo manifestaron muchísimos inconformes pertenecientes a la ALCANO en Cajeme y el Sur de Sonora que no quieren saber ya nada del PRI, y si no al tiempo amigos lectores.