¡En el Sur de Sonora el PAN arrasara, el efecto Silva Vela, Díaz Nieblas y Rivera Rojo tienen al PRI en la lona!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, la gran verdad en el Sur de Sonora las cosas andan de lo peor para el PRI, de por si el tricolor no las trae todas consigo, de hecho en casi todo el estado de Sonora el PRI está perdido esa es la gran realidad, que quieran maquillar y esconder la verdad eso es otro boleto pero nomas para que saquen cuentas amigos lectores el candidato del PRI a la presidencia de la republica ya casi abandona el tercer lugar, paso al cuarto.

Si esa es la gran realidad y por tal motivo el gran efecto López Obrador los trae muy descontrolados en el país a los priistas, todos saben bien que MORENA ganara la presidencia de la república.

Bueno hasta ahí todo marcha bien pero aunado a eso en Sonora también hay demasiada preocupación y no tanto Porque gane Meade, lo que más les interesa a los mandamás en Sonora es que la señora Sylvana Beltrones gane a como dé lugar la senaduría ya sea por votos o por representación proporcional y así ella ya podría estar en la competencia para la gubernatura del 2021 que en realidad es lo que su padre está buscando independientemente de que no gane Meade la presidencia de la república.

Pero las cosas andan muy mal para el PRI en el Sur de Sonora, donde el gran efecto panista de Raúl Silva Vela candidato del PAN a la diputación federal por el séptimo distrito con cabecera en Navojoa y el gran efecto de Ramón Díaz Nieblas candidato a la alcaldía de Huatabampo por el PAN y aunado a eso el gran efecto también del ahora candidato del PAN a la alcaldía de Etchojoa Benjamín Rivera Rojo ese gran efecto y ese gran arrastre político que tienen esos tres candidatos del PAN en el Sur de Sonora trae por el suelo al PRI, si amigos lectores las últimas encuestas ya casi los dan ganadores absolutos de las contiendas, el PRI sale muy abajo, motivo por el cual traen muy preocupados al poco brillante y dormido en sus laureles de Rogelio Díaz

Brown, que no picha ni cacha como coordinador, nomás es un monigote no resuelve nada, no puede tomar decisiones, andan batallando hasta para los refrescos y aguas de la gente ya sabrán si tendrán recursos para pagar las campañas.

Ósea andan de lo peor sin dinero llorando como siempre aparentado que no traen dinero para las campañas, ¿Entonces que hacen ahí?, ¿Porque aceptan un puesto de campaña?, ¿Nomas por la pura vanidad de ser o por la pura foto de

Recuerdo?, no entendemos como quieren que gane Sylvana, “Maloro”, Anabel, Ana Luisa, Otto y los demás candidatos del PRI en el Sur de Sonora si no le meten ganas, actitud positiva, dinero, ganas de ganar así la verdad ellos saben que el PRI ya no es el mismo de antes y que están perdidos por lo

Mismo porque la gente ya no cree en sus mentiras y falsas promesas, lo que sí que quede claro en el Sur de Sonora el PAN está muy fuerte con Silva Vela, Díaz Nieblas y el ex alcalde priista de Etchojoa ahora candidato del PAN a la alcaldía Benjamín Rivera Rojo, y si no al tiempo amigos lectores.